EN VIVO Al Nassr vs Inter de Miami amistoso, hora, canal y dónde ver

En un duelo que hace temblar a todos los fanáticos del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán en un partido amistoso entre Al Nassr vs Inter de Miami en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita

¿A qué hora es el partido entre Al Nassr vs Inter de Miami?

- Honduras y Centroamérica: 10:00 a.m

- Estados Unidos (Miami): 11:00 a.m

- Colombia: 11:00 a.m

- México: 10:00 a.m

¿Dónde ver EN VIVO The Last Dance entre Al Nassr vs Inter Miami?