Estrella del Real Madrid incumple promesa tras ganar la Champions League y envía mensaje: “Es poco serio...”

“¿Preferir el 8 o el 15? Los dorsales son dorsales. El 15 (su número actual) fue importante porque gané muchos títulos con él y el 8 será importante porque es el legado que me dejó mi ídolo (Kroos), lo que me enorgullece mucho”, explicó sobre su cambio de número.

“¿Si Bellingham me enseña inglés, yo le enseño castellano? Todavía no estoy seguro de cómo hablamos, pero nos entendemos”.

Valverde confirmó que cumplirá con su promesa de teñirse el pelo de blanco por ganar la Champions League después de la Copa América: “Lo haré después de la Copa América. No tuve tiempo apenas terminamos la Champions porque ya estábamos concentrando en Miami. Es poco serio que me pinte en medio de la competición”.

“Todavía no me creo todo lo que ha pasado, no tuve tiempo de asimilar o disfrutar. El fútbol es algo rápido y ya tienes que estar pensando en la siguiente competición”, reconoció.