Franco Mastantuono sorprende a todos y le deja mensaje a Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro 2025: "Lo felicito..."

El delantero argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, aseguró que está “contento” por el gol que marcó en el triunfo ante el Levante de este martes por 1-4 porque es algo que “estaba buscando mucho”. “Es algo muy lindo compartir mi primer gol con esta camiseta. Lo estaba buscando mucho y al fin se dio, pero lo importante es que el equipo sigue ganando. Estamos encontrando el funcionamiento que queremos. Creo que vamos muy bien, siempre con cosas por mejorar, pero el equipo está sólido”, dijo en zona mixta.

Pese a que reconoció que buscaba el gol, dijo que estaba tranquilo. “El delantero quiere buscar el gol, pero estaba tranquilo con eso. Lo importante es que el equipo vaya ganando y que cada vez vaya jugando mejor y eso se está logrando, así que esa es mi felicidad”, aseguró. “A un jugador de fútbol siempre le da confianza, pero lo importante es que el equipo gane y esté jugando bien porque este año vamos a pelear cosas muy importantes”, reiteró el argentino. Mastantuono expresó que tras marcar el gol se acordó de su familia: “Se me viene mí familia a la cabeza, me han marcado mucho, me han apoyado, están en argentina y seguramente están muy contentos. Es para ellos y toda la gente que me acompaña, que las llevo siempre en el corazón”. Además, contó que dos amigos estuvieron en el Ciutat de València para ver el partido de la sexta jornada de la Liga. Por otro lado, agradeció la confianza del técnico Xabi Alonso: “Me da mucha confianza desde que llegué y para el jugador es un impulso, seguro que me va a hacer mucho mejor”.