Vinicius explica su golazo frente al Levante: "Él me enseñó, lo echamos de menos; siempre que vengo aquí marco goles"

"Luka Modric me enseñó; lo echamos de menos. Muy contento con el partido. Lo hemos hecho muy bien desde el principio en la presión y en la posesión. Si jugamos así, vamos a ganar siempre", dijo en RealMadrid TV.

Vinicius Júnior analizó su golazo en la victoria del Real Madrid sobre el Levante (1-4), tras marcar con el exterior del botín derecho y reveló que su excompañero Luka Modric le enseñó a hacer este tipo de golpeos.

"Ojalá pueda seguir marcando goles así. Este es uno de los más bonitos que he hecho. Buen gol y contento con eso”, añadió un Vinicius que, con el de este martes, suma siete goles ante el Levante en ocho enfrentamientos.

"Un campo muy difícil, pero siempre que vengo aquí marco goles. De cara al derbi que nos viene... hemos ganado todos los partidos y queremos seguir así. Estamos con muchas ganas del derbi, ahora toca descansar y disfrutar de la victoria y ojalá podamos ganar el sábado", apuntó.

Por último, el brasileño dio las claves del buen inicio de temporada del Real Madrid, con siete victorias en siete encuentros (seis de Liga y uno de Champions League).

"La defensa, la unión y el trabajo en equipo. Si seguimos así podemos triunfar mucho esta temporada", concluyó.