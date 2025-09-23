Vinicius explica su golazo frente al Levante: "Él me enseñó, lo echamos de menos; siempre que vengo aquí marco goles"

"Ojalá pueda seguir marcando goles así. Este es uno de los más bonitos que he hecho. Buen gol y contento con eso”, añadió un <b>Vinicius </b>que, con el de este martes, suma siete goles ante el <b>Levante</b> en ocho enfrentamientos."Un campo muy difícil, pero siempre que vengo aquí marco goles. De cara al derbi que nos viene... hemos ganado todos los partidos y queremos seguir así. Estamos con muchas ganas del derbi, ahora toca descansar y disfrutar de la victoria y ojalá podamos ganar el sábado", apuntó.Por último, el brasileño dio las claves del buen inicio de temporada del <b>Real Madrid</b>, con siete victorias en siete encuentros (seis de Liga y uno de Champions League). "La defensa, la unión y el trabajo en equipo. Si seguimos así podemos triunfar mucho esta temporada", concluyó.