Guardiola borró al 'Diablito' Evecherri del Manchester City: confirmado su nuevo club en Europa

Según avanzó este martes el periodista <b>Fabrizio Romano</b>, el 'Diablito' se unirá al conjunto alemán que ahora dirige <b>Ten Hag </b>en calidad de cedido por una campaña, sin cláusula de compra y salario cubierto por su nuevo club. Comprado por el <b>City</b> a inicios de 2024 y cedido por todo el año en <b>River</b>, <b>Echeverri </b>llegó al Etihad en enero de 2025, pero apenas pudo sumar minutos sobre el final del semestre; debutó en la final de la FA Cup, ingresando a los 76 minutos en la derrota 1-0 con <b>Crystal Palace</b>, en una decisión llamativa de <b>Guardiola</b>.Luego jugó 5 minutos en el 2-0 ante <b>Fulham </b>por la última fecha de la Premier, y sorprendió al ser titular en el Mundial de Clubes en el 6-0 a <b>Al-Ain</b>, donde anotó de tiro libre y salió en el descanso por lesión. En resumen: un gol en 64 minutos, repartidos en tres partidos.