Internacionales

Guardiola borró al 'Diablito' Evecherri del Manchester City: confirmado su nuevo club en Europa

El mediocampista alista las maletas para dejar el Etihad en calida de cedido tras no ganarse la confianza del DT catalán.

  • Guardiola borró al 'Diablito' Evecherri del Manchester City: confirmado su nuevo club en Europa
2025-08-19

Claudio Echeverri no entra en los planes de Pep Guardiola. Luego de confirmarse su convocatoria a la selección argentina para los dos últimos partidos de eliminatorias sudamericanas, se conoció el nuevo destino que tendrá el joven mediocampista para esta temporada.

Sin lugar en el Manchester City, el volante de 19 años alista las maletas para incorporarse al Bayer Leverkusen, donde se encontrará con su compatriota Exequiel Palacios, campeón del mundo y también ex River Plate.

El 'Dibu' Martínez se despidió llorando del Aston Villa, pero tuvo un final que nunca imaginó

Según avanzó este martes el periodista Fabrizio Romano, el 'Diablito' se unirá al conjunto alemán que ahora dirige Ten Hag en calidad de cedido por una campaña, sin cláusula de compra y salario cubierto por su nuevo club.

Comprado por el City a inicios de 2024 y cedido por todo el año en River, Echeverri llegó al Etihad en enero de 2025, pero apenas pudo sumar minutos sobre el final del semestre; debutó en la final de la FA Cup, ingresando a los 76 minutos en la derrota 1-0 con Crystal Palace, en una decisión llamativa de Guardiola.

Luego jugó 5 minutos en el 2-0 ante Fulham por la última fecha de la Premier, y sorprendió al ser titular en el Mundial de Clubes en el 6-0 a Al-Ain, donde anotó de tiro libre y salió en el descanso por lesión. En resumen: un gol en 64 minutos, repartidos en tres partidos.

El 'Diablito' viajará este martes por la noche a Alemania para someterse a la revisión médica, firmar contrato y ser presentado oficialmente como refuerzo del último subcampeón de la Bundesliga.

Cabe recordar que el Bayer Leverkusen vendió este verano a su gran figura, el volante ofensivo Florian Wirtz, al Liverpool por 125 millones de euros. Echeverri intentará ocupar ese hueco aunque, al llegar a préstamo, correrá un poco de atrás respecto de dos refuerzos de este mercado para esa posición: Malik Tillman (comprado al PSG por 35 millones) e Ibrahim Maza (12 millones al Hertha Berín).

Su préstamo abre un interrogante respecto a su participación en el Mundial Sub-20 de Chile, a disputarse entre septiembre y octubre. Mientras que en el City estaba prácticamente asegurado que lo liberarían, ahora su presencia dependerá de la decisión de los alemanes.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
Guardiola
|
Claudio Echeverri
|
Manchester City
|
Bayer Leverkusen
|