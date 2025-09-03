Internacionales

Hansi Flick no está contento: le pide cambiar su actitud o no volverá a jugar con el Barcelona

El entrenador alemán le exige a un jugador de la plantilla cambiar de mentalidad o no tendrá más oportunidades.

Hansi Flick no está del todo contento con la actitudad de varios jugadores del Barcelona y así lo reveló públicamente tras el sufrido empate contra el Rayo Vallecano (1-1). Era imposible que el técnico estuviera satisfecho después de la imagen tan pobre que mostró su equipo, sobre todo en el segundo tiempo.

Flick habló de un problema de "egos" en el camerino azulgrana y les pide que sigan teniendo la misma mentalidad que mostraron el curso pasado, cuando todas las piezas estaban obligadas a reivindicarse y a demostrar su nivel.

Pero el disgusto del técnico no es de ahora, pues tampoco salió contento con la victoria frente al Levante, en la cual sufrieron mucho más de lo previsto, ante un rival que acaba de ascender en LaLiga.

Y esto explica las rotaciones masivas que presentó en Vallecas, dejando en el banquillo a varias figuras que fueron titulares contra Levante. Rashford, Cubarsí y Araújo estuvieron entre los sacrificados, sin mencionar a Marc Casadó, quien desaprovechó la oportunidad.

Gracias a la baja de Frenkie de Jong contra ante el Levante, por haber sido padre por segunda vez pocos días antes, Casadó pudo jugar su primer partido como titular esta campaña, en la segunda jornada.

Marc Casadó fue titular contra Levante, Flick lo sacó en el descanso y no jugó ante el Rayo.

Flick sorprendió tras apostar por Cadasó en lugar de Gavi, que a priori era el gran favorito para ocupar ese puesto. Sin embargo, fue una declaración de intenciones del DT y una muestra de la confianza que tiene en él.

SENTENCIADO

El entrenador quería acabar con las especulaciones que colocaban a Casadó en otro club, "aunque no pudo quedar más decepcionado con su rendimiento y con su actitud", según publica El Nacional de Cataluña. Por este motivo lo sacó del partido durante del descanso.

El citado medio añade que Flick exige a Casadó que vuelva a su mejor versión, y que siga esforzándose al máximo, "porque no está contento con sus prestaciones y cree que se ha relajado".

Si el mediocampista no cambia de actitud, tendría complicado volver a jugar y su futuro en el Barcelona tampoco está garantizado, ya que en su posición hay otras piezas que el DT podría utilizar.

