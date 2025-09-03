Hansi Flick no está contento: le pide cambiar su actitud o no volverá a jugar con el Barcelona

El entrenador quería acabar con las especulaciones que colocaban a <b>Casadó </b>en otro club, "aunque no pudo quedar más decepcionado con su rendimiento y con su actitud", según publica <b><a rel="nofollow" href="https://www.elnacional.cat/es/deportes/flick-tiene-en-punto-mira-no-volvera-jugar-con-barca-si-no-cambia-su-actitud_1478184_102.html">El Nacional de Cataluña</a></b>. Por este motivo lo sacó del partido durante del descanso. El citado medio añade que <b>Flick</b> exige a <b>Casadó </b>que vuelva a su mejor versión, y que siga esforzándose al máximo, "porque no está contento con sus prestaciones y cree que se ha relajado".Si el mediocampista no cambia de actitud, tendría complicado volver a jugar y su futuro en el <b>Barcelona </b>tampoco está garantizado, ya que en su posición hay otras piezas que el DT podría utilizar.