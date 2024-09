La respuesta de Flick sobre quién debe ganar el Balón de Oro y el jugador que le encanta de Barcelona: “Es brillante”

El buen inicio de temporada de Barcelona se ve a prueba con la visita a Montilivi, Flick habló de todo lo que involucra el duelo.

Además, también tuvo palabras para el próximo Balón de Oro, reveló el futbolista del Barcelona que le encanta y le envió un consejo a Lamine Yamal.

El rival de turno, Girona

“Le he dicho al equipo que llevamos cuatro victorias y queremos seguir en esta senda. Será difícil, porque el Girona sabe cómo jugar, juega bien, será de alto nivel, duro... pero tenemos la confianza tras las 4 victorias. Hay que estar al cien por cien desde el inicio y que todo el mundo dé lo máximo”.

Partidos pasados contra el Girona

“Se trata de un partido de nivel de Champions. Lo hicieron muy bien la última temporada, ahora, he visto muchos partidos y me ha impresionado lo que está haciendo el entrenador”.

Eric García

“Es un jugador de nuestro equipo, del Barça. Por lo que veo en los entrenamientos lo está haciendo muy bien. No sabemos al cien por cien el once de mañana y claro que puede estar”.

Posesión del balón

“Sabemos que uno de los puntos fuertes del Girona es la posesión y habrá que apretar bien, defender como equipo. Hay que ocupar bien las posiciones, no alejarnos demasiado del rival. Para nuestra defensa será un gran partido. Estamos preparados y ojalá lo demostramos mañana. A nosotros también nos gusta tener la pelota, posesión y, si lo logramos, tenemos bastantes opciones de ganar el partido”.

¿Quién debe ganar el Balón de Oro?

“Es una buena pregunta. Y no es mi trabajo opinar sobre esto. Hay futbolistas fantásticos, de gran calidad y no voy a ser yo el que se pronuncie. No es mi trabajo”.