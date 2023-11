Klopp le confirmó que no seguirá en el Liverpool: el jugador se va libre la próxima temporada

El Liverpool no seguirá contando con los servicios de Thiago Alcántara a partir de la próxima temporada. El mediocampista acaba contrato y no será renovado, según los reportes de la prensa inglesa este viernes.

Desde Inglaterra avanzan que el técnico Jurgen Klopp ya le confirmó a Thiago que no firmará otro contrato con el equipo y que cuando termine la presente campaña tendrá que buscarse otro destino.

Tras ganarlo todo con el Bayern Múnich en 2020, el volante español fichó por los ‘Reds’ como un refuerzo de lujo. Se esperaba que su incorporación se asemejara a la figura del histórico Steven Gerrard debido a su calidad y liderazgo, pero no fue así y el futbolista nunca pudo consolidarse en el once inicial.

“Lo de Thiago es algo continuo. No podemos presionarle, pero esperamos que vuelva, yo diría, a principios del 2024. Ya estamos en noviembre. Eso significaría otras cuatro semanas, yo diría que es probablemente algo realista para tratar. Estoy deseando que vuelva. Es un jugador excepcional. Entiendo por qué preguntás, pero no podemos tener una actualización semana a semana porque no cambiará mucho en este momento”, aseguró Klopp hace unos días sobre el estado físico de su futbolista.