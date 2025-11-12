La tajante postura del Barcelona con la selección de España en el caso Lamine Yamal y lo que piensan de su estilo de vida

"Lo notificamos (a la RFEF) en el momento en que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores al ritmo que nos interesa", ha explicado Laporta.Su versión contrasta con la que dio la RFEF, que en un comunicado mostró su "sorpresa" y "malestar" por el "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" al que fue sometido el futbolista.