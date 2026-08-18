Cholo Simeone toma la primera decisión con Julián Álvarez tras quedarse en el Atlético

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, aún no jugará este miércoles contra el Málaga, ya que sólo acumula ocho días de pretemporada, le falta más rodaje físico y “todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos”, según entiende Diego Simeone, que espera tenerlo ya listo el domingo ante el Villarreal. El atacante argentino, pretendido por el Barcelona pero que, salvo giro inesperado, seguirá en el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato en vigor hasta 2030, se incorporó el 10 de agosto al conjunto rojiblanco tras las vacaciones por el Mundial 2026 e inició su trabajo el martes 11. Se sumó al grupo el miércoles 12, al igual que los internacionales españoles Marcos Llorente y Álex Baena.

“Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones (físicas) para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, explicó el técnico en la rueda de prensa de este martes, en la víspera de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) ante el Málaga en el Metropolitano. “Todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos para poder llegar de la mejor manera al domingo (en la segunda cita, ante el Villarreal, en el Metropolitano) y entiendo que necesita más entrenamientos para que esté mejor”, añadió el entrenador argentino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la misma situación de trabajo de Julián Alvarez están Álex Baena y Marcos Llorente, que también se incorporaron el lunes 10 de agosto a la pretemporada, como el atacante argentino. Ya se habían sumado antes Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Kang in Lee y Giuliano Simeone, que sí estarán en la lista, aunque también condicionados físicamente, pues aún no han jugado un partido entero en la pretemporada.