Las primeras palabras de Rodri tras llegar a Barcelona: "Vamos por la Champions"

Rodri Hernández ya se encuentra en Barcelona para firmar como nuevo jugador del club. Tras varios días de espera y unas largas negociaciones, el conjunto catalán está a punto de cerrar un fichaje que puede marcar una época. El volante español ha llegado acompañado por su entorno más cercano y por su agente, y firmará con el Barça hasta 2030 tras alcanzar un acuerdo con el Manchester City por su traspaso.

"Muy contento de llegar, han sido días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo. Jugar en el Barça para mí es un sueño, tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros que ya a muchos los conozco de la selección, así que ahora toca trabajar y dar lo mejor. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante", expresó Rodri ante los medios que lo esperaban fuera del aeropuerto.

Según informó la entidad azulgrana, el mejor jugador del último Mundial, de 30 años, se someterá este mismo martes por la mañana a pruebas médicas antes de formalizar su fichaje. El Barcelona trabaja para que la presentación sea este martes, siempre y cuando intercambie a tiempo todos los documentos del traspaso con el City. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE