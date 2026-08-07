Mourinho le comunicó que no cuenta con él, se hartó y pide irse del Real Madrid

El futuro de Endrick vuelve a estar lejos del Santiago Bernabéu. Tras jugar a préstamo en el Olympique de Lyon, el joven delantero brasileño de 20 años podría salir de nuevo cedido, esta vez con la Premier League de Inglaterra como destino principal. Según el periodista Ramón Álvarez de Mon, sus representantes ya buscan un equipo inglés dispuesto a recibirlo, y la directiva del Real Madrid ya dio luz verde para negociar su salida.

El atacante regresó al club blanco con la idea de pelear por un puesto bajo las órdenes del entrenador José Mourinho, pero la competencia en la delantera es casi imposible. Kylian Mbappé se mantiene como el titular indiscutible, mientras que la llegada del joven Carlos Espí, fichado desde el Levante, sumó una nueva alternativa para la posición de atacante central. Este reciente fichaje fue la clave para que el brasileño decidiera buscar minutos en otro lugar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A pesar de que anotó un gol durante la pretemporada, la situación de Endrick dentro de la plantilla no mejoró. Por esta razón, el propio jugador comunicó al club su intención de salir para contar con minutos y evitar otra temporada sin protagonismo. El Real Madrid ve con buenos ojos una nueva cesión para que continúe su desarrollo, manteniendo siempre el control sobre su contrato y sin venderlo de forma definitiva. Su anterior paso por el fútbol francés no sirvió para consolidarlo por completo, y sus actuaciones con la selección de Brasil durante el Mundial 2026 también dejaron dudas sobre su evolución.