Rechazó fichar por Barcelona por Real Madrid y Mou lo despareció: nunca juega

El entrenador del Real Madrid logró convencerlo y acabó desestimando la oferta del FC Barcelona y el interés del Atlético de Madrid. Bernardo Silva aceptó jugar en el Real Madrid porque Mourinho le explicó que iba a ser una parte fundamental de su proyecto deportivo. El punto es que nada de eso sucedió.

En el último mercado de pases, el FC Barcelona intentó fichar a un futbolista que Hansi Flick consideraba importante y que podría haber encajado perfectamente en su equipo: Bernardo Silva. El mediocampista portugués decidió irse del Manchester City en condición libre y el FC Barcelona creyó que era una oportunidad grande para ficharlo. Sin embargo, un llamado de José Mourinho lo cambió todo.

El Real Madrid ya vive su primera crisis deportiva con José Mourinho al mando, el funcionamiento es nulo y Bernardo Silva está completamente marginado del equipo. Desde el 12 de septiembre, Bernardo Silva solo ha jugado ocho minutos con el Real Madrid y la consideración empieza a ser muy baja en el entrenador portugués.

De momento, Mourinho ha tomado la decisión de optar por dos mediocampistas de físico y recorrido como Fede Valverde y Tchouameni, mientras que el estado de forma de Arda Güler lo ubica como titular absoluto. Jude Bellingham completa el mediocampo y en la ofensiva, Kylian Mbappé y Vinicius son intocables en este momento.

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"Es un futbolista muy importante para nosotros, pero el pobre es otro de esos a los que les gusta no hacer nada durante las vacaciones. Le viene bien no hacer nada en su tiempo libre, así que ha vuelto en baja forma física, tiene que mejorar", explicó a principios de agosto el entrenador.

Los próximos partidos del Real Madrid son de máxima exigencia porque el margen de error es escaso y se asoman Sevilla, AS Roma y FC Barcelona. Puede que Bernardo Silva sume minutos, pero es una realidad que esa proyección interna de ser titular absoluto del equipo está muy lejos de concretarse.