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Tabla LaLiga: Barcelona baja al Real Madrid de la cima y le saca esta ventaja

Barcelona ha ganado su segundo partido consecutivo y rectifica su candidatura al tricampeonato de España

Tabla LaLiga: Barcelona baja al Real Madrid de la cima y le saca esta ventaja

Kylian Mbappé y Raphinha anotaron los goles de la victoria del Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

 FOTOS: AGENCIA EFE
27 de agosto de 2026 a las 14:44

¡La guerra empezó temprano! Barcelona con mucha autoridad ha derrotado 2-0 al Athletic Bilbao por el partido reprogramado de la fecha 1 de la Liga de España.

Raphinha y Fermín López fueron los encargados de darle la victoria al equipo de Hansi Flick que sigue demostrando calidad y su candidatura para ganar el tricampeonato de España.

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Con este resultado el Barcelona se baja del liderato Real Madrid. Los azulgranas igualaron al equipo blanco con seis puntos, sin embargo, la diferencia de goles favorece a los de Flick.

Los actuales bicampeones de España acumulan siete goles a favor y sin goles en contra, dándoles una diferencia de +7. Mientras que los de Mourinho tienen diferencia de +4 por sus 6 goles a favor y dos en contra.

Del mismo modo, Barcelona le saca ventaja de goles al Sevilla y Betis, los dos equipos tienen hasta el momento seis unidades. Le siguen Alavés, Atlético y Osasuna con 4 puntos.

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En la zona baja están el Levante, ex equipo de Kervin Arriaga, el Elche con un punto y Real Sociedad y Bilbao siguen sin sumar y se encuentran en los últimos dos puestos de LaLiga de España con dos fechas completas.

TABLA DE POSICIOENS DE LALIGA DE ESPAÑA

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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