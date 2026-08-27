Tabla LaLiga: Barcelona baja al Real Madrid de la cima y le saca esta ventaja

¡La guerra empezó temprano! Barcelona con mucha autoridad ha derrotado 2-0 al Athletic Bilbao por el partido reprogramado de la fecha 1 de la Liga de España. Raphinha y Fermín López fueron los encargados de darle la victoria al equipo de Hansi Flick que sigue demostrando calidad y su candidatura para ganar el tricampeonato de España.

Con este resultado el Barcelona se baja del liderato Real Madrid. Los azulgranas igualaron al equipo blanco con seis puntos, sin embargo, la diferencia de goles favorece a los de Flick. Los actuales bicampeones de España acumulan siete goles a favor y sin goles en contra, dándoles una diferencia de +7. Mientras que los de Mourinho tienen diferencia de +4 por sus 6 goles a favor y dos en contra. Del mismo modo, Barcelona le saca ventaja de goles al Sevilla y Betis, los dos equipos tienen hasta el momento seis unidades. Le siguen Alavés, Atlético y Osasuna con 4 puntos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la zona baja están el Levante, ex equipo de Kervin Arriaga, el Elche con un punto y Real Sociedad y Bilbao siguen sin sumar y se encuentran en los últimos dos puestos de LaLiga de España con dos fechas completas.