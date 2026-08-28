Haaland pone líder al City: así está la tabla de posiciones de la Premier League

Rayan Cherki demostró una vez más que es el jugador más creativo de este Manchester City. El francés, con libertad en la media punta, marcó dos grandes goles, uno de regateador hasta la cocina y otro con un disparo desde fuera del área para doblegar por 1-4 al Crystal Palace, que además fue la primera víctima de Erling Haaland esta temporada. El noruego, que no había visto puerta en los dos primeros partidos, abrió el marcador en el minuto 17 al rematar de cabeza un envío de Antoine Semenyo. Haaland, ya sin su característico pelo largo, elevó con su remate de cabeza la pelota por encima de Dean Henderson en un bello tanto.

Es la primera vez que el City de Enzo Maresca se pone por delante en un partido después de perder la Community Shield contra el Arsenal y de remontar al Bournemouth en Premier. Para Haaland, que estrena su cuenta goleadora este curso, este tanto convierte Selhurst Park en su estadio favorito en Inglaterra solo por detrás del Etihad Stadium. En la casa del Palace ha marcado ya seis tantos. Pese a que los 'Sky Blues' pudieron haber sentenciado en la primera mitad, el Palace gozó de alguna buena ocasión para empatar, sobre todo una de cabeza de Tyrick Mitchell, pero el partido se marchó con el 0-1 al descanso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin cambios para la segunda mitad, Cherki sacó la varita. Con mucha libertad en la posición del '10', el francés regateó a tres jugadores con la pelota pegada al pie y sorprendió a todos al tocarla lo justo con la puntera para superar a Henderson. Golazo para Cherki, que lo celebró desafiante frente a la grada de los 'Eagles'. El 0-2 parecía matar el duelo, pero nada más sacar de campo, Elliot Anderson, del que se burlaba la afición local con sus cánticos, comparándole con Adam Wharton, cometió una falta a unos metros de la frontal y Yeremy Pino se encargó de ejecutarla.