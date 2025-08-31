Liverpool no conoce la derrota en la Premier League: un golazo de Szoboszlai ante Arsenal mantiene el invicto del campeón

De repente surgió Wirtz, con una volea con la izquierda que despejó David Raya a duras penas. El rebote le quedó a Ekitiké, en fuera de juego. Su posición invalidó la jugada que desembocó en varios rebotes y en un gol anulado. Una advertencia para el Arsenal, más presionado por el Liverpool, mucho más incómodo, tan lejos del otro área y la victoria.Mikel Arteta movió fichas, reformó su medio campo, dio recorrido a Odegaard e impulsó la primera ocasión a su flamante último fichaje, Eberechi Eze. Soluciones de urgencia. Era el momento del Liverpool. Necesitaba más el Arsenal, replegado. Aún quedaban más de 20 minutos. Cada vez se sentía mejor el equipo de Arne Slot, más constante en ataque y ganador por el fenomenal lanzamiento de falta de Szoboszlai. Nueve de nueve puntos.