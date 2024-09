¿Ganar el Mundial? Primeras palabras de Mauricio Pochettino como nuevo técnico de la selección de Estados Unidos

Vestido con traje azul y camisa blanca, Pochettino se mostró muy sonriente y motivado, convencido de que afronta un “desafío enorme” para llevar a Estados Unidos a un “nivel diferente”.

“Dicen que no hay tiempo para prepararnos, lo que yo digo es que pienso que tenemos tiempo suficiente, no quiero traer excusas. El fútbol es así, tienes que tocar el botón correcto. Los jugadores son inteligentes, pueden jugar de forma distinta. Tenemos que creer, tenemos que creer que podemos ganar, que podemos ganar el Mundial, porque si no va a ser complicado”, dijo.

“Queremos que los jugadores lleguen a la concentración pensando en grande. Deben poner su talento al servicio del equipo. Ese será el enorme desafío”, agregó.

Estados Unidos fue eliminado en la fase de grupos en la última Copa América, de la que fue anfitrión, bajo la gestión de Gregg Berhalter. El seleccionador fue despedido tras ese torneo.

“Hay un potencial grandísimo y el reto de llevar al equipo masculino a un nivel diferente, que quizás se han acercado en su momento, es un desafío enorme. Esto es un desafío que nos saca de nuestra zona de ‘comfort’. Acá es entrar a lo que uno no conoce, a sacarte a ti mismo de tu zona de ‘comfort’ para poder desafiarte a ti mismo”, aseguró Pochettino.