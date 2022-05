Bombazo: “Cuando todo estaba pactado, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid está mal ahora mismo”

“Esto ya no va a tardar mucho”, dijo Mbappé confirmando que dará a conocer su futuro antes de unirse a la concentración de la selección de Francia, programada para el 28 de mayo, fecha en la que también el Real Madrid disputará la final de la Champions League ante el Liverpool.

“Lo del otro día que dijo que ‘ya tengo la decisión tomada, lo voy a anunciar en los próximos días’, esto en el Madrid no lo ha entendido nadie, porque no es el momento, anunciarlo antes de la final de la Champions no era el plan del Real Madrid”, explicó el presentador de El Chiringuito.

“Si me preguntan cómo está el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, la respuesta en este momento es: Mal. Ojalá me equivoque”, subrayó Josep Pedrerol.