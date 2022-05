Polémica en el PSG: ‘‘Mbappé no duda en burlarse de Neymar en privado; ahora tienen poco en común’’

“Ahora tienen poco en común y el campeón del mundo no duda, en privado, en burlarse de su compañero”, asegura el rotativo francés.

L’Equipe remarca que Mbappé no duda en burlarse del brasileño en privado tras conocer que el PSG ya no lo valora como el jugador para construir su proyecto deportivo.

La citada fuente señala que la relación de Neymar y Mbappé ya no es la misma desde que se conocieron en 2017 y que el francés también estaría por la labor de que saliera en verano.

La renovación de Kylian Mbappé puede tener un perjudicado en el PSG y ese sería Neymar . El brasileño ha tenido una temporada para el olvido y en Qatar, donde se encuentran los dueños del equipo, ya no lo consideran intocable.

Semanas complicadas en París

El gran inconveniente que tiene el PSG para vender a Neymar es su alto salario. El ex del Barcelona cobra 4 millones de euros brutos al mes y está muy cómodo en París pese a que los aficionados lo señalen por su bajo rendimiento.

Entre los clubes que podrían afrontar el desorbitado sueldo de Ney se encuentra el Newcastle, pero el mediapunta no le interesa recalar a un equipo que no compite en la Champions League.

“Es verdad, por mi parte que me quiero quedar en el PSG. Nadie me ha dicho nada al respecto, pero por mi parte está claro que me quiero quedar”, explicó Neymar en diálogo con ‘OhMyGoal’.

Se vienen semanas complicadas en la capital francesa con el futuro del atacante, quien desea cumplir su contrato hasta 2025. Cabe recordar que extendió su vínculo el año pasado.