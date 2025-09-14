Mbappé sigue imparable y Raphinha está a un tanto del líder solitario: así va la tabla de goleadores de la Liga Española

Mbappé , que también asistió al turco Arda Güler en la segunda diana del equipo de Xabi Alonso , aventaja por un gol a Adrián Liso (Getafe), al canadiense Tajon Buchanan (Villarreal), a Rafa Mir (Elche), quien consiguió su tercer tanto ante el equipo que lo tiene cedido, el Sevilla, y al brasileño del Barcelona, Raphinha , que —al igual que Fermín López y el polaco Robert Lewandowski — logró un doblete ante el Valencia.

El francés Kylian Mbappé , de nuevo protagonista en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad , se ha situado como líder en solitario de la clasificación de goleadores de LaLiga de España , con cuatro tantos.

Por otro lado, Raphinha superó a Ferran Torres, quien era el máximo goleador de los culés en la tabla. Cabe mencionar que Robert Lewandowski se estrenó en LaLiga con sus dos dianas ante 'los Murciélagos' y quedó igualado con Fermín, Vinícius Jr. y Arda Güler.

Lamine Yamal no pudo ser parte del plantel azulgrana en la jornada 4 de LaLiga, ya que se encuentra lesionado tras la fecha FIFA. Por lo tanto, se quedó con dos goles, solamente a dos dianas del máximo goleador, Mbappé, al igual que otras figuras.

En la próxima fecha, Barcelona jugará como local ante el Getafe, y sus goleadores buscarán igualar o superar al '9' del Real Madrid. Por su parte, la Casa Blanca recibirá al RCDE Espanyol en el Santiago Bernabéu, y 'Kiki' tendrá que defender la cima de la tabla.