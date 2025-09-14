Mbappé sigue imparable y Raphinha está a un tanto del líder solitario: así va la tabla de goleadores de la Liga Española

El francés <b>Kylian Mbappé</b>, de nuevo protagonista en la victoria del <b>Real Madrid </b>ante la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/real-madrid-real-sociedad-en-vivo-liga-espanola-mbappe-IA27363308" target="_blank">Real Sociedad</a></b>, se ha situado como líder en solitario de la clasificación de goleadores de <b>LaLiga de España</b>, con cuatro tantos.<b>Mbappé</b>, que también asistió al turco <b>Arda Güler </b>en la segunda diana del equipo de <b>Xabi Alonso</b>, aventaja por un gol a <b>Adrián Liso </b>(Getafe), al canadiense <b>Tajon Buchanan </b>(Villarreal), a <b>Rafa Mir </b>(Elche), quien consiguió su tercer tanto ante el equipo que lo tiene cedido, el Sevilla, y al brasileño del Barcelona, <b>Raphinha</b>, que —al igual que <b>Fermín López </b>y el polaco <b>Robert Lewandowski</b>— logró un doblete ante el Valencia.