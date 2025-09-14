Internacionales

Mbappé sigue imparable y Raphinha está a un tanto del líder solitario: así va la tabla de goleadores de la Liga Española

El delantero culé se encuentra a un gol de la cima y 'Kiki' no se cansa de anotar: tabla de goleadores de España.

2025-09-14

El francés Kylian Mbappé, de nuevo protagonista en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad, se ha situado como líder en solitario de la clasificación de goleadores de LaLiga de España, con cuatro tantos.

Mbappé, que también asistió al turco Arda Güler en la segunda diana del equipo de Xabi Alonso, aventaja por un gol a Adrián Liso (Getafe), al canadiense Tajon Buchanan (Villarreal), a Rafa Mir (Elche), quien consiguió su tercer tanto ante el equipo que lo tiene cedido, el Sevilla, y al brasileño del Barcelona, Raphinha, que —al igual que Fermín López y el polaco Robert Lewandowski— logró un doblete ante el Valencia.

Barcelona no tiene piedad y le receta goleada histórica a un pobre Valencia: 6-0 de los culés sin Yamal en Liga Española

Por otro lado, Raphinha superó a Ferran Torres, quien era el máximo goleador de los culés en la tabla. Cabe mencionar que Robert Lewandowski se estrenó en LaLiga con sus dos dianas ante 'los Murciélagos' y quedó igualado con Fermín, Vinícius Jr. y Arda Güler.

Lamine Yamal no pudo ser parte del plantel azulgrana en la jornada 4 de LaLiga, ya que se encuentra lesionado tras la fecha FIFA. Por lo tanto, se quedó con dos goles, solamente a dos dianas del máximo goleador, Mbappé, al igual que otras figuras.

En la próxima fecha, Barcelona jugará como local ante el Getafe, y sus goleadores buscarán igualar o superar al '9' del Real Madrid. Por su parte, la Casa Blanca recibirá al RCDE Espanyol en el Santiago Bernabéu, y 'Kiki' tendrá que defender la cima de la tabla.

Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona propina paliza y presiona al Real Madrid

TABLA DE GOLEADORES DE LIGA ESPAÑOLA

