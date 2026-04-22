Mbappé 'votó' por su regreso: José Mourinho se ofrece al Real Madrid y sacude el banquillo blanco que dirige Arbeloa

El futuro del banquillo del Real Madrid se ha convertido en uno de los grandes focos de debate tras la eliminación en la Champions League. Con Álvaro Arbeloa al frente hasta el final de la temporada, no dejan de surgir candidatos y propuestas que llegan a las oficinas de Valdebebas. Entre ellas, destaca la de José Mourinho. El posible regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu vuelve a ganar fuerza. Según informa Diario AS, su agente, Jorge Mendes, ya habría entablado contactos con Florentino Pérez y la directiva blanca para explorar esta opción, poniendo sobre la mesa las condiciones de salida del actual entrenador del SL Benfica. En esas conversaciones, Mendes habría detallado la cláusula que permitiría liberar a Mourinho, quien mantiene contrato con el club lisboeta hasta junio de 2027.

No obstante, existe una ventana específica al término de la temporada que le permitiría desvincularse sin coste durante un periodo determinado. Por otro lado, el diario portugués Record señala que en el Benfica no hay inquietud por la situación y, de momento, no contemplan una renovación inmediata. Mourinho atraviesa una etapa cómoda en Lisboa, cerca de su entorno familiar, algo que no había disfrutado en años. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, su vínculo emocional con el Real Madrid sigue intacto, especialmente por el papel clave que desempeñó entre 2010 y 2013 en la construcción de un proyecto exitoso. Mientras tanto, la cúpula madridista continúa evaluando distintas alternativas para el banquillo, sin descartar por completo la continuidad de Arbeloa, aunque sus opciones parecen limitadas y dependerían de un cierre de temporada extraordinario en Liga. Bajo la gestión de Florentino Pérez, ningún técnico que haya completado una campaña sin títulos ha logrado mantenerse en el cargo, con la única excepción de Vanderlei Luxemburgo, quien llegó a mitad de curso en la temporada 2004-05 y fue destituido en la siguiente.

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