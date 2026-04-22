Mbappé 'votó' por su regreso: José Mourinho se ofrece al Real Madrid y sacude el banquillo blanco que dirige Arbeloa

No obstante, existe una ventana específica al término de la temporada que le permitiría desvincularse sin coste durante un periodo determinado.Por otro lado, el diario portugués Record señala que en el Benfica no hay inquietud por la situación y, de momento, no contemplan una renovación inmediata. Mourinho atraviesa una etapa cómoda en Lisboa, cerca de su entorno familiar, algo que no había disfrutado en años.Sin embargo, su vínculo emocional con el Real Madrid sigue intacto, especialmente por el papel clave que desempeñó entre 2010 y 2013 en la construcción de un proyecto exitoso.Mientras tanto, la cúpula madridista continúa evaluando distintas alternativas para el banquillo, sin descartar por completo la continuidad de Arbeloa, aunque sus opciones parecen limitadas y dependerían de un cierre de temporada extraordinario en Liga.Bajo la gestión de Florentino Pérez, ningún técnico que haya completado una campaña sin títulos ha logrado mantenerse en el cargo, con la única excepción de Vanderlei Luxemburgo, quien llegó a mitad de curso en la temporada 2004-05 y fue destituido en la siguiente.