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Mbappé 'votó' por su regreso: José Mourinho se ofrece al Real Madrid y sacude el banquillo blanco que dirige Arbeloa

El regreso que agita al madridismo: José Mourinho toca la puerta del Real Madrid

  • Mbappé 'votó' por su regreso: José Mourinho se ofrece al Real Madrid y sacude el banquillo blanco que dirige Arbeloa

    El regreso que agita al madridismo: José Mourinho toca la puerta del Real Madrid

     Johan Raudales
2026-04-22

El futuro del banquillo del Real Madrid se ha convertido en uno de los grandes focos de debate tras la eliminación en la Champions League. Con Álvaro Arbeloa al frente hasta el final de la temporada, no dejan de surgir candidatos y propuestas que llegan a las oficinas de Valdebebas. Entre ellas, destaca la de José Mourinho.

El posible regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu vuelve a ganar fuerza. Según informa Diario AS, su agente, Jorge Mendes, ya habría entablado contactos con Florentino Pérez y la directiva blanca para explorar esta opción, poniendo sobre la mesa las condiciones de salida del actual entrenador del SL Benfica.

En esas conversaciones, Mendes habría detallado la cláusula que permitiría liberar a Mourinho, quien mantiene contrato con el club lisboeta hasta junio de 2027.

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No obstante, existe una ventana específica al término de la temporada que le permitiría desvincularse sin coste durante un periodo determinado.

Por otro lado, el diario portugués Record señala que en el Benfica no hay inquietud por la situación y, de momento, no contemplan una renovación inmediata. Mourinho atraviesa una etapa cómoda en Lisboa, cerca de su entorno familiar, algo que no había disfrutado en años.

Sin embargo, su vínculo emocional con el Real Madrid sigue intacto, especialmente por el papel clave que desempeñó entre 2010 y 2013 en la construcción de un proyecto exitoso.

Mientras tanto, la cúpula madridista continúa evaluando distintas alternativas para el banquillo, sin descartar por completo la continuidad de Arbeloa, aunque sus opciones parecen limitadas y dependerían de un cierre de temporada extraordinario en Liga.

Bajo la gestión de Florentino Pérez, ningún técnico que haya completado una campaña sin títulos ha logrado mantenerse en el cargo, con la única excepción de Vanderlei Luxemburgo, quien llegó a mitad de curso en la temporada 2004-05 y fue destituido en la siguiente.

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EL LIKE VIRAL DE MBAPPÉ

Tanto es así que el posible regreso del portugués ya ilusiona en los medios de comunicación y en las redes sociales, como es el caso de la cuenta @Score90, que en Instagram reafirman a Mou como futuro entrenador blanco. Una publicación que ha tenido un 'me gusta' inesperado: el de Kylian Mbappé.

El delantero de Bondy ha dado su 'like' a esta publicación, que cuenta con más de 25.000 mil reacciones en esta red social, y en la que se recuerdan los datos de Cristiano Ronaldo antes de Mourinho y los datos de Cristiano Ronaldo con Mourinho. Después, se hace lo mismo recordando las cifras de Mbappé.

Una reacción la de Kylian que tiene al madridismo alerta y pendiente de toda la actualidad del equipo tras una temporada decepcionante.

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Redacción web
Redacción Diez

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