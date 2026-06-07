Real Madrid ya lo sabe: se confirma el presidente merengue hasta el 2030

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid tras imponerse en las elecciones y asegurar su permanencia en la presidencia del club hasta el año 2030. El dirigente español recibió el respaldo mayoritario de los aficionados, según adelantan medios españoles.

Según los resultados divulgados, Pérez obtuvo el 64,1 % de los votos sobre su rival Enrique Riquelme. Además, es una cifra que le permitió confirmar su victoria y consolidar su liderazgo en una de las instituciones deportivas más importantes del mundo.