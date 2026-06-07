Real Madrid ya lo sabe: se confirma el presidente merengue hasta el 2030

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid tras imponerse en las elecciones y asegurar su permanencia en la presidencia del club hasta el año 2030. El dirigente español recibió el respaldo mayoritario de los aficionados, según adelantan medios españoles.
Según los resultados divulgados, Pérez obtuvo el 64,1 % de los votos sobre su rival Enrique Riquelme. Además, es una cifra que le permitió confirmar su victoria y consolidar su liderazgo en una de las instituciones deportivas más importantes del mundo.
La candidatura del actual presidente ya tiene conocimiento de que el triunfo está asegurado, por lo que el empresario seguirá encabezando el proyecto deportivo y administrativo de la entidad merengue durante los próximos años.
No obstante, la satisfacción por el resultado no es completa dentro de su equipo de trabajo. Aunque la victoria fue clara, algunos integrantes de la candidatura esperaban una diferencia más amplia respecto a las demás opciones presentadas.
El respaldo obtenido refleja la confianza de una gran parte de los seguidores madridistas en la gestión que Florentino Pérez ha desarrollado durante sus distintos mandatos, en los que el club ha conquistado numerosos títulos nacionales e internacionales.