Rotundo: la frase de Mac Allister sobre llevar la ‘10’ de Argentina ante la ausencia de Messi

Cabe recordar que Alexis lleva ese dorsal con los ‘Reds’, pero dio a entrender que no tomará la camiseta del astro argentino en la selección.

“¿Si estoy acá para cuidarle la ‘10′ a Messi? No, la ‘10′ es de Leo y de nadie más“, aseguró el mediocampista del Liverpool para Tyc Sports.

Otro jugador que podría asumir la responsabilidad es Lautaro Martínez, quien también viste la ‘10’ en el Inter y tiene la experiencia necesaria para representar ese número en el combinado nacional.

En ocasiones anteriores, cuando Messi no estuvo disponible, fue Ángel Correa quien tomó la camiseta. No obstante, el futbolista del Atlético no fue convocado por Scaloni para estos encuentros.

Lo cierto es que alguien deberá ponerse la ‘10’ si Argentina quiere tener 23 jugadores en la cancha. La Conmebol exige que los dorsales de convocados sean consecutivos, por lo que si la elástica de Messi no fuera utilizada por nadie, la selección tendría solo a 22 elementos a disposición.