Mientras Arbeloa lo espera, Endrick sufre el peor golpe desde que salió del Real Madrid y no hay marcha atrás

Giráldez dejó en el vestuario a los dos jugadores amonestados, el extremo sueco Williot Swedberg y su compatriota Carl Starfelt. Fonseca también movió ficha y retiró a Yaremchuk para dar entrada al estadounidense Tessmann. El guion, eso sí, no varió, con el Lyon centrado únicamente en defender el empate inicial.Pero el Celta encontró en Hugo Álvarez otro argumento para castigar a la defensa francesa. El canterano generó peligro cada vez que entró en juego. Además, Rueda continuó siendo un puñal por el costado derecho. Sin ser demasiadas claras, las aproximaciones celestes se acumulaban. Faltaba el gol. Hasta que Javi Rueda, que ya había marcado en la ida, abrió la lata tras culminar un centro de Álvarez en el minuto 61.