Los radicales del Santos irrumpen el entrenamiento y encaran a Neymar: lo amenazan y así reaccionó el brasileño

"Tú eres la estrella de este equipo, eres el mejor jugador del mundo. Si tú lloras, imagina el resto de estos chicos. Si discutes con un aficionado, dará lugar a que cualquiera aquí discuta con un aficionado", encaró un hincha al jugador, en unas imágenes grabadas por las cámaras de Esporte que no tardaron en viralizarse por las redes sociales. "Se están riendo en nuestra cara. Lo que está pasando aquí no es suficiente, no es suficiente ¿Te lo puedo decir? Oh, ya lo sé, es violencia. Merecen una cachetada con la mano abierta, esa es la realidad", amenazó el fanático del <b>Santos</b>.