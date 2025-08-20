Los radicales del Santos irrumpen el entrenamiento y encaran a Neymar: lo amenazan y así reaccionó el brasileño

Cuando Neymar dejó el Al Hilal de Arabia Saudita para volver al Santos el pasado mes de febrero, parecía que su fichaje iba a borrar de un plumazo los problemas de la entidad brasileña, pero la situación no ha cambiado. Tras 19 jornadas disputadas en el Brasileirao, el 'Peixe' marcha en el puesto 15 de la clasificación con apenas 21 unidades, tratando de no volver a vivir la pesadilla de bajar de categoría como ocurrió a finales de 2023.

Neymar ha sido el fiel reflejo del pésimo momento que atraviesa el Santos después de la terrible paliza que sufrió ante Vasco de Gama y que deja al equipo a solo dos puntos del descenso, con solo un partido por jugar, y solo 6 victorias en los 19 últimos encuentros. El capitán de 33 años fue el primero en ser muy crítico tras salir del campo entre lágrimas: "Tenemos que explicar nuestra actitud en la cancha. En resumen, fue una mie***. Es una vergüenza jugar este tipo de partidos con la camiseta del Santos". Dos días después, la furiosa afición más radical del club quiso más explicaciones y decidió asaltar el campo de entrenamiento del equipo y tomarla con Neymar.

NEY VS. HINCHAS

"Tú eres la estrella de este equipo, eres el mejor jugador del mundo. Si tú lloras, imagina el resto de estos chicos. Si discutes con un aficionado, dará lugar a que cualquiera aquí discuta con un aficionado", encaró un hincha al jugador, en unas imágenes grabadas por las cámaras de Esporte que no tardaron en viralizarse por las redes sociales. "Se están riendo en nuestra cara. Lo que está pasando aquí no es suficiente, no es suficiente ¿Te lo puedo decir? Oh, ya lo sé, es violencia. Merecen una cachetada con la mano abierta, esa es la realidad", amenazó el fanático del Santos.