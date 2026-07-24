Ni Guardiola ni Ancelotti: este sería el nuevo técnico de Italia para el Mundial 2030

La Selección de Italia ya tendría definido el rumbo que tomará tras descartar a dos de los entrenadores más prestigiosos del mundo: Pep Guardiola y Carlo Ancelotti para tomar las riendas y sacar de la crisis que viven los europeos. La Federación Italiana de Fútbol aceleró las negociaciones con Andrea Pirlo, quien se perfila como el próximo seleccionador de la 'Azzurra' con un proyecto que apunta directamente al Mundial de 2030.

De acuerdo con la información surgida desde Italia, la dirigencia de la FIGC ya mantiene conversaciones formales con el exmediocampista para cerrar un contrato de cuatro años, periodo en el que tendría como principal objetivo devolver a la selección italiana a una Copa del Mundo y competir por la Eurocopa de 2028. Las negociaciones se encuentran en una fase avanzada y actualmente ambas partes trabajan en los últimos detalles económicos del acuerdo. Si no surge ningún contratiempo, Pirlo podría convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de Italia en los próximos días. El exfutbolista toma fuerza después de que tanto Guardiola como Ancelotti rechazaran los acercamientos de la federación. El técnico catalán era el gran deseo de la nueva dirigencia, mientras que el actual entrenador italiano tampoco aceptó la propuesta para hacerse cargo del combinado nacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con ambos nombres descartados, la federación decidió apostar por una figura identificada con el fútbol italiano y que comparte la idea de proyecto impulsada por la nueva estructura deportiva encabezada por Paolo Maldini y Leonardo. La prioridad será clasificar a Italia para el Mundial de 2030, después de la dolorosa ausencia de la tetracampeona del mundo en las tres ediciones más recientes de la Copa del Mundo, una situación que ha marcado una de las etapas más complicadas en la historia del seleccionado.