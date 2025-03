Paolo Guerrero no soporta más a Conmebol y explotó como nunca por este motivo: "Son cojonudos, eso no se puede"

Paolo Guerrero salió frustrado en la derrota de Perú ante Venezuela en las eliminatorias sudamericanas. El delantero habló con la prensa y estalló contra Conmebol y sus decisiones.

"No nos pueden poner una terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, pero no nos pongan árbitros chilenos. ¡No me jodan!", declaró Paolo Guerrero al término del encuentro.