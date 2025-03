El curioso mensaje que dejó Pedri y que tiene en incertidumbre al Barcelona: “No descarto volver al mercado”

Cabe mencionar que Barcelona viene de remontarle de forma épica al Atlético de Madrid en la jornada 28 de LaLiga de España y el mediocampista fue una de las piezas en el campo y disputó 94 minutos del encuentro, por su lugar entró Gavi.

Sin embargo, este día dejó este curioso mensaje: “La renovación me ha hecho pensar. Durante las últimas semanas le he estado dando vueltas a una idea, incluso no descarto volver al mercado”, expresó Pedri en su cuenta de Instagram.