Eliminó al Girona de la Copa del Rey en penales sin ser portero y el grave error del árbitro: la historia que es viral en España

El equipo catalán, también con algunos jugadores “descolocados” en el once tardó mucho en aposentarse sobre el césped de Las Gaunas y más en darse cuenta de que enfrente no tenía a una comparsa, por mucho que fuese un equipo de la cuarta categoría del fútbol español.

El chaval demostró haber aprendido de su padre, solventó con acierto el poco peligro que le llegó y en los penaltis paró un lanzamiento, a Abel Ruiz, que, unido a un error Stuani, llevó el éxtasis a la grada y la decepción a un Girona que no se adaptó al partido en ningún momento y al final lo pagó.

Las mejores acciones de ataque fueron, por eso, para el equipo riojano, que ya en el minuto 13 había tenido una buena llegada, aunque Nájera no logró disparar bien; algo que sí hizo en el 33, con un tiro que cruzó demasiado, por centímetros.

Incomprensiblemente, el Girona apenas tiró a puerta, y tampoco “probó” al inexperto Arnau; al contrario, el joven portero se llevó tres balones fáciles y no pasó más apuros, gracias a que estuvo bien resguardado por sus compañeros, que, incluso pudieron marcar en dos buenas ocasiones de Pau y Madrazo.

Pero tampoco hizo mucho más, aunque casi al final del tiempo reglamentario trató de presionar en el área riojana, consciente de que el Logroñés estaba “fundido”; pero los catalanes no tuvieron tiempo de culminar ese empuje y quedaron abocados a la prórroga, todo un “borrón” en un choque tan desigual.

Cuando el portero de su equipo, Kike Royo, quedó tendido en el suelo, casi inconsciente (este jueves ha sido dado de alta de un centro hospitalario, con un gran chichón en la cabeza), algunos de sus compañeros se dirigieron a su banquillo contrariados porque no se pudiera hacer un cambio más, algo que, por cierto, sí se permite en el fútbol profesional.

No todo han sido momentos felices

Además, ha recordado cómo tuvo tiempo de hablar con el portero del Girona, Pau López, que le insistió en la norma de poner el pie en la línea antes de cada lanzamiento.

“Con él me reí porque era en una situación que no te puedes creer, ni me daba cuenta de dónde estaba, pensaba que era el patio del colegio”, ha bromeado este joven jugador, que está a días de cumplir 20 años.

También pensó, ha detallado, en su hermano Marc, al que ha visto detener varios penaltis en la Copa de Cataluña y “hacer las cosas como él me ayudó”.

“He pasado una noche de muchas emociones y muchos mensajes, pero ya estoy pensando en el partido del fin de semana”, ha afirmado, sin saber todavía si jugará en Logroño, con su equipo de Tercera, o en Subiza (Navarra), si le vuelven a reclamar para el lateral del equipo de Segunda. “Donde me manden iré”, asume.

En Logroño se siente “muy arropado”, ha asegurado, porque “desde el primer día me han tratado muy bien, la gente del club y los jugadores más veteranos”; y ha tenido palabras de agradecimiento también para el técnico Miguel Flaño, que dirigía a la UD Logroñés en Segunda RFEF hasta que fue destituido hace dos semanas.

Pero especialmente se ha acordado, visiblemente emocionado, de su familia, “en la que no todo han sido momentos felices”, especialmente por la pérdida de su padre, “con el que yo hablo todos los días” y “también lo hice ayer antes de los penaltis, miré al cielo y él me dio energía, seguro que estará orgulloso”.