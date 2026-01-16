Real Madrid vs Levante EN VIVO: Kervin Arriaga contra Mbappé, horario, sede y dónde verlo por TV

El duelo se juega en el mítico estadio Santiago Bernabéu y el Real Madrid llega herido, lo que puede significar que el Misilito puede lucirse para de una vez, convencer a los genoveses.

Real Madrid se mide este sábado al Levante del hondureño, Kervin Arriaga , un duelo donde el nacido en Puerto Cortés tiene los ojos puestos por el Génova de Italia, club que está cerca de cerrar su fichaje.

Se conoció que el equipo mejor posicionado para llevarse al catracho en esta ventana de traspasos es el Génova, pero que por los momentos no existen mayores avances en la operación con los “Rossoblú”.

Desde España informaron que los genoveses presentarían una oferta de 5.5 millones de euros al Levante, que han fijado la cláusula de rescisión por el nacido en Puerto Cortés en 20 millones.

Asimismo, el Atalanta ha estado siguiendo de cerca al catracho, al igual que un equipo de la Premier League, pero que hasta ahora el Genoa es el que luce mejor perfilado para contar con los servicios del “Misilito”.

Su entrenador en el Levante, Luis Castro, confirmó que todo podría cerrarse en los próximos días si la oferta es concreta. “Yo no he hablado con Kervin de eso. Es normal que se hable de estas cosas. Como he dicho antes, para Kervin u otros jugadores, el mercado está abierto. Si viniera una oferta que puede ser buena para el club, el Levante lo hará (venta). Cuando el mercado está abierto, siempre hay clubes que miran nuestros jugadores”, reveló el técnico español.

REAL MADRID, A EVITAR LA CRISIS

El Real Madrid recibe este sábado al Levante en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, con el deseo de recortar la distancia de 4 puntos con el líder FC Barcelona.

Mientras las aguas bajan revueltas en el club por la eliminación en Copa del Rey a manos del Albacete y el cambio en el banquillo, con Álvaro Arbeloa estrenándose en el Santiago Bernabéu, mientras los 'granotas', que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas, deben sumar en su lucha por la salvación.

Tras una convocatoria copera sin algunos de los grandes nombres de la plantilla merengue, Arbeloa incluye a un Kylian Mbappé que no parece estar al 100% y cuya titularidad está en el aire, en beneficio de un Gonzalo García que convirtió un 'hat-trick' ante el Betis y viene de marcar en la Supercopa y en Copa.

Estará acompañado por Vinícius Júnior, mientras el argentino deberá decidir si incluir a Franco Mastantuono o colocar un mediocentro más, Fede Valverde o Arda Güler.

Enfrente, el Levante, penúltimo clasificado con 14 puntos, solo uno más que el farolillo rojo, buscará pescar en agua revuelta en uno de los estadios más complejos de primera división.

Los de Luis Castro, que no ha perdido todavía desde su llegada, quieren aprovechar ese papel secundario con el que llegan en mitad de la crisis blanca, para sumar en un estadio en el que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas.

PROBABLES ALINEACIONES



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Gonzalo García y Vinícius. DT: Álvaro Arbeloa.



LEVANTE: Matthew Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Manu Sánchez; Kervin Arriaga, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Eyong, Iván Romero y Losada. DT: Luis Castro.

DETALLES REAL MADRID VS LEVANTE

Estadio: Santiago Bernabéu

Ciudad: Madrid, España

Hora de inicio: 7 de la mañana, horario en Honduras - 2 de la tarde, horario en España

Árbitro: Sesma Espinosa

Transmisión por TV: Sky Sports (En Honduras) y Movistar (España)