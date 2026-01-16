Real Madrid vs Levante EN VIVO: Kervin Arriaga contra Mbappé, horario, sede y dónde verlo por TV

Real Madrid se mide este sábado al Levante del hondureño, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/detalles-exclusivos-kervin-arriaga-clubes-liga-de-espana-estan-interesados-FG28954221" target="_blank">Kervin Arriaga</a></b>, un duelo donde el nacido en Puerto Cortés tiene los ojos puestos por el Génova de Italia, club que está cerca de cerrar su fichaje.El duelo se juega en el mítico<b> estadio Santiago Bernabéu</b> y el Real Madrid llega herido, lo que puede significar que el Misilito puede lucirse para de una vez, convencer a los genoveses.