Rüdiger, presentado como nuevo jugador del Real Madrid: revela que rechazó al Barcelona, qué le dijo Ancelotti y su ídolo en defensa

“No voy a comparar porque todos los clubes en los que he jugado son importantes para mí. En el Madrid, claro, hay presión, pero tenemos que disfrutar”.

“El Madrid tiene muy buenos jugadores, en particular en mi posición. Pero yo me siento seguro y voy a añadir competitividad, porque es muy bueno para un equipo. Es un gran desafío”.

“Yo recuerdo a Ronaldo Nazario, era un ídolo en mi pueblo. Y también me gustaría nombrara Zidane porque recuerdo su gol ante el Leverkusen”.

“Mi número favorito es el 2, pero aquí es de Carvajal. Me ofrecieron el 12 y el 22 y cogí el 22”.

“Es el partido más importante que hay y aunque sea un partido de pretemporada queremos ganar. Me emociona jugar este partido en vez de verlo por televisión”.

Su carácter

“Me gusta mucho charlar, réir, bailar... Pero en el campo soy muy serio, no bromeo. Mi contribución al vestuario es mi espíritu luchador, mi liderazgo. Pero Roma no se construyó en dos días, primero tengo que aprender español. Me pondré rápido”.

Contactos con Hazard y Kroos

“Son decisiones personales. No hablé con ellos”.

Diferentes Ligas

“He jugado en Alemania y había que ser muy rápido. En Italia, el fútbol es muy táctico. En Inglaterra el físico es importante y en España hay mucha calidad. Es un reto que me gusta”.

Sufrió al Madrid con el Chelsea

“Fue un partido especial, muy intenso. Era la primera vez que jugaba en el Bernabéu y para mí fueron emociones increíbles. Después del tercer gol seguía habiendo buen ambiente en el estadio. Me llevé muchas emociones y hoy es un día increíble para mí”.