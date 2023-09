Scaloni revela por qué Messi se perdió el partido contra Bolivia: “Él mismo me lo dijo”

“Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”, expresó el DT de la Albiceleste sobre la ausencia del capitán.

Y añadió: “Él mismo me dijo que no se sentía bien. No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal”.