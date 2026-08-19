Se cansó de Infantino y pide su dimisión de manera inmediata: "Hay presión sobre él"

El presidente ejecutivo de la federación galesa de fútbol (FAW, por sus siglas en inglés), Noel Mooney, ha pedido de forma pública la dimisión de Gianni Infantino , presidente de la FIFA.

Gales se convirtió a principios de mes en la primera nación de la UEFA en retirar su apoyo a Infantino, después del intento de privatización de la Copa del Mundo, y fue seguida por Inglaterra, Escocia y la República de Irlanda, además de otras federaciones europeas y mundiales.

"Si pudiera sentarme con Gianni ahora mismo, le diría que ha tenido una muy buena carrera. Ha hecho muchas buenas cosas tanto como secretario general de la UEFA como en la FIFA, pero tras este incidente, este intento de vender la joya de la corona del fútbol, debería dimitir", dijo Mooney en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.