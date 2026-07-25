Vozinha firma el contrato de su vida: el salario que ganaría en el Colo Colo

El Mundial 2026 no solo impulsó la carrera de Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, sino que también transformó por completo su realidad económica.
Tras destacar con la selección de Cabo Verde frente a potencias como España y Argentina, el arquero de 40 años está a un paso de cerrar el contrato más lucrativo de su vida profesional al incorporarse oficialmente a Colo Colo de Chile.
El salto financiero para el guardameta será verdaderamente impresionante. Durante su paso por el GD Chaves de la segunda división de Portugal, Vozinha percibía un sueldo modesto de aproximadamente 6,000 euros al mes, lo que equivalía a unos 9 millones de pesos chilenos.
Ahora, tras llegar al club albo como agente libre, se estima que su nuevo contrato se situará entre los 500,000 y 800,000 dólares por temporada. Esto significa que su salario mensual pasará a rondar entre los 35,000 y 66,000 dólares, multiplicando por casi diez veces lo que ingresaba en el fútbol europeo, esto según una página experta como futmillonarios.
La llegada del experimentado portero fue confirmada públicamente por el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, quien aseguró que existe un acuerdo total entre ambas partes y que únicamente se están afinando los últimos detalles con su representante.
El directivo ratificó el fichaje antes del partido frente a Deportes Limache, señalando además que el futbolista viajará a Santiago en los próximos días para someterse a los exámenes médicos de rigor y sellar formalmente su vinculación con el club.
Este importante incremento en sus ingresos es el reflejo del enorme impacto mediático y deportivo que generó en la Copa del Mundo.
Elegido por los aficionados para integrar el una vez ideal de la FIFA por encima de figuras consagradas como Unai Simón y Emiliano "Dibu" Martínez, Vozinha no solo aportará jerarquía bajo los tres palos del equipo chileno, sino también una enorme visibilidad internacional respaldada por los millones de seguidores que sumó en sus redes sociales.