Vozinha firma el contrato de su vida: el salario que ganaría en el Colo Colo

El Mundial 2026 no solo impulsó la carrera de Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, sino que también transformó por completo su realidad económica. Tras destacar con la selección de Cabo Verde frente a potencias como España y Argentina, el arquero de 40 años está a un paso de cerrar el contrato más lucrativo de su vida profesional al incorporarse oficialmente a Colo Colo de Chile.

El salto financiero para el guardameta será verdaderamente impresionante. Durante su paso por el GD Chaves de la segunda división de Portugal, Vozinha percibía un sueldo modesto de aproximadamente 6,000 euros al mes, lo que equivalía a unos 9 millones de pesos chilenos. Ahora, tras llegar al club albo como agente libre, se estima que su nuevo contrato se situará entre los 500,000 y 800,000 dólares por temporada. Esto significa que su salario mensual pasará a rondar entre los 35,000 y 66,000 dólares, multiplicando por casi diez veces lo que ingresaba en el fútbol europeo, esto según una página experta como futmillonarios. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



La llegada del experimentado portero fue confirmada públicamente por el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, quien aseguró que existe un acuerdo total entre ambas partes y que únicamente se están afinando los últimos detalles con su representante. El directivo ratificó el fichaje antes del partido frente a Deportes Limache, señalando además que el futbolista viajará a Santiago en los próximos días para someterse a los exámenes médicos de rigor y sellar formalmente su vinculación con el club.