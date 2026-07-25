¿Borrado del equipo? Benzema rompió el silencio sobre la polémica en Arabia

Karim Benzema quiso poner fin a la polémica en torno a su futuro con el Al Hilal después de burlarse de las informaciones que hablaban de la posibilidad de ser borrado del equipo para el torneo local y limitar su participación solo en la Liga de Campeones asiática.
Diversos informes señalaron desde ayer que la directiva del club estudia la contratación de un nuevo delantero extranjero, ante la falta de convencimiento del cuerpo técnico con lo mostrado por el atacante francés durante los primeros seis meses.
Este escenario abrió la posibilidad de excluir a Benzema de la Liga y Copa de Arabia, y mantenerlo únicamente en la Champions de Asia.
Sin embargo, el propio jugador decidió responder esas informaciones y lo hizo a través de una publicación del creador de contenido, Meme Rivera, quien publicó que a Benzema le hicieron lo mismo que al uruguayo Darwin Núñez en el Al Hilal.
"Esto solo ocurrirá en tus sueños", contestó el ariete francés en un mensaje sarcástico que llevaba un claro desmentido de todo lo que se había dicho sobre su futuro en el club.
El comentario de Benzema no tardó en propagarse por las redes sociales, donde fue difundido por un gran número de aficionados del Al-Hilal, quienes consideraron que el delantero había zanjado la polémica por sí mismo, mientras que otros vieron que su mensaje confirmaba su apego a su lugar dentro del equipo y su disposición a competir durante la nueva temporada.
El Al-Hilal se prepara para afrontar una temporada llena de desafíos, en medio de la continuidad de los rumores sobre el refuerzo de la línea ofensiva con varias estrellas mundiales, aunque Benzema parece decidido a reivindicarse y pasar página tras el difícil inicio, recuperando su conocido nivel y liderando al equipo en la lucha por todos los títulos.