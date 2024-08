Jugador del Chelsea lanza dura respuesta a la Selección de Argentina y habla sobre su relación con Enzo: “Se acabó”

El ex defensor de Saint-Étienne también reconoció que aceptó las disculpas de Enzo Fernández, y consideró que “no es racista”. A lo que amplió: “Lo que pasa es que el vídeo es malo. No se trata solo de Enzo, se trata de la Selección Argentina. Él está en el vídeo, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo”, haciendo referencia a su posteo en Instagram.

Con respecto a su compañero dijo: “No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita”.

Por otra parte, uno de los seis futbolistas franceses que tiene el plantel de Londres se refirió a la unión grupal tras lo ocurrido: “SE ACABÓ”.

“Hablamos, todo el equipo junto. No éramos solo Enzo y yo. Éramos todos. Estamos en el mismo equipo y tenemos que seguir adelante juntos. Se acabó. Jugamos juntos. Necesitamos permanecer juntos. Somos fuertes juntos. Si yo estoy en un bando y Enzo en el otro y nos peleamos todos los días o no hablamos o no estamos contentos en el campo, entonces no jugamos bien”, explicó. Y concluyó: “No es solo cosa de Enzo y de mí. Es cosa de todo el equipo. Por eso hablamos. Es un buen club”.