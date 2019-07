Fabián Coito sobre Nicaragua: "Si nos distraemos en otras cosas no vamos a ganar nada"

La Selección Nacional Sub-23 de Honduras continuó con su microciclo de preparación para los partidos ida y vuelta ante Nicaragua en búsqueda del boleto al Preolímpico clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sub-23 de Honduras derrota a Cuba en amistoso previo a la eliminatoria ante Nicaragua

El entrenador uruguayo Fabián Coito compareció en conferencia de prensa para responder a las interrogantes de los medios de comunicación en donde se refiró al amistoso disputado ante Cuba, la información que tiene de los pinoleros y los trabajos realizados con el grupo de jugadores que han estado bajo sus órdenes.

CONCLUSIONES DEL JUEGO ANTE CUBA



"Tuvimos momentos buenos del juego, partes del primer tiempo donde hicimos bien las cosas y sirve para lo que tenía como objetivo el partido. Nos presentaron una dificultad diferente a la habitual ya con características de partido y nos vino muy bien."



11 TITULAR EN MENTE



"Todavía no tengo pero es información que tenemos y no queremos que trascienda. Aparte hoy no tendría un 11 definitivo para el partido."



CONOCIMIENTO DE NICARAGUA



"Tengo información sobre los futbolistas que están integrando la lista y que están entrenando. En el fin de semana vamos tener mayor información puntualmente de cada uno de ellos."



PRESIÓN EXTRA POR LA COPA ORO



"Es una etapa diferente sin nada de responsabilidad para estos futbolistas o cargarlos con lo que fue el desempeño en la Copa Oro de la Selección Nacional. Si bien es todo la Selección en distintas categorías pero para nada cargarlos a ellos con una responsabilidad que no se justifica."





¿ES FAVORITA HONDURAS?



"Las distancias se han acortado, lógicamente que por la historia y la estadística, diríamos que los futbolistas pueden poner a la Selección pero si nosotros no nos concentramos en un partido que va a durar 180 minutos y nos distraemos en otras cosas, no vamos a ganar nada. Al contrario, no hay que jugar el partido antes sino prepararlo y jugar en el momento que nos toca."



TRABAJOS REALIZADOS



"La Selección trae un tiempo de trabajo con nosotros previo a la Copa Oro, algunos futbolistas fueron a sus clubes a la pretemporada. Todo ha ido sobre la formación de darle mucha intensidad al equipo, de darle más ritmo, más recorrido, de tener una formación y una idea cuando se tiene o no el balón."



PREPARACIÓN PARA EL JUEGO ANTE NICARAGUA



"Tenemos muy poca información del rival, la preparación consiste en nuestro equipo y la vamos a complementar con lo que sepamos del rival."



LEGIONARIOS AUTORIZADOS



"Douglas Martínez está autorizado para las dos competencias y Rigoberto Rivas solo para los partidos ante Nicaragua."