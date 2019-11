Edwin Rodríguez, de perderse el Mundial Sub-20 a estar en la Mayor por primera vez

Muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas. Nos consultamos cuál es el propósito de lo que pasa en la vida sin saber que más adelante vendrán oportunidades mejores.

Eso le sucedió a Edwin Rodríguez, joven futbolista de Olimpia que recibió su primer llamado a la Selección Mayor de Honduras y que hace unos meses se perdió Mundial Sub-20 por una lesión.

El ambidiestro jugador nacido en Quimistán, Santa Bárbara, compartió lo que sintió cuando apareció su nombre en el listado de Fabián Coito de cara a estos juegos de Liga de Naciones ante Martinica y Trinidad y Tobago.

“Son cosas que uno no entiende, pero los tiempos de Dios son perfectos y hoy me toca estar en la mayor, es una bendición de Dios. Fue complicado lo que me sucedió en meses anteriores, cuando salí en la lista sentí alegría y más por los momentos que pasé, lo primero que hice fue llamar a mi mamá. No estaba pendiente, a mí me lo dice 'Patón' que estaba pendiente, él esperaba ser llamado y me acuerdo que me dijo 'te convocaron papito', yo ahí ya vi los diarios y me di cuenta que estaba convocado”, inició contando a Diez.

En el partido ante Marathón su familia lo visitó desde Quimistán, recuerda lo que hizo cuando le dieron la noticia de la convocatoria. “No me habían dicho que iba a ser convocado, pero muchas personas me decían que me iban a llamar. A mi madre fue a quien primero llamé, las palabras que me dijo ella me conmovieron y casi lloro. Ella me dijo que todas las cosas que Dios hace son perfectas y tiene razón”.

Y agregó: “Mi mamá siempre me decía y las personas cercanas a mí que tuviera paciencia, que siempre creyera en Dios y bueno yo no lo entendía porque era duro, el momento que vivo ahora es gracias a Dios. Ahora a disfrutar y trabajar, a aprender de los jugadores que tienen más tiempo”.

Rodríguez nos contó que él antes estuvo en Marathón, pero su sueño siempre era jugar en el equipo de sus amores, Olimpia.

“Soy de Quimistán, Santa Bárbara. Yo empecé en Marathón en Ligas Menores y luego pasé a Olimpia siempre en San Pedro Sula en ligas menores, después me mandaron a Tegucigalpa en 2015 y estuve dos años y medio en reserva, el profesor Restrepo tuvo la confianza en mí y me dio la oportunidad”.

Y terminó contando: “En Marathón fue a temprana edad, vimos mejor la propuesta que me hizo Olimpia y fue la mejor decisión que pude tomar porque era mi equipo desde pequeño”.

Él será uno de los futbolistas que viajará a Martinica y hay muchas posibilidades que tenga participación, recordar que el equipo titular se quedará en San Pedro Sula preparando el duelo del domingo ante Trinidad.