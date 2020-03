Fabián Coito: “Algunos jugadores de la Sub-23 vienen pidiendo un espacio en la Mayor”

Fabián Coito ha revelado que todavía no puede revelar la lista final de los 20 jugadores que disputarán el Preolímpico de Guadalajara, pero sí dejó claro que tiene plantel para competir. Confirmó la presencia de Denil Maldonado del Pachuca de México, Rigoberto Rivas del Reggina de Italia y Douglas Martínez del Real Salt Lake de la MLS.

El entrenador además ha dicho que no hay información sobre la posible suspensión del juego amistoso ante República Checa del 29 de marzo, pero de haberlo, esto cambiará los planes. Confiesa que no ha tenido mucho tiempo de trabajo con los futbolistas Sub-23 de Olimpia que los tendrá hasta que estén en México.

Ver. LISTA PRELIMINAR DE HONDURAS PARA EL PREOLÍMPICO

Variantes del Preolímpico: “Sustancialmente ninguna, el estilo, sistema y juego que vamos a tener será parecido a lo que se ha visto y mostrado. La continuidad de esta selección y los entrenamientos será parte de lo que hemos hecho y eso nos acercará a los resultados positivos. En la competencia entran los rivales y serán diferentes a cada partido y eso cambia. Después buscamos en los futbolistas lo mismo desde que llegué; orden, intensidad en el juego, pases cortos cuando tengamos el balón, estar cerca y recuperar rápido la pelota. Buscar la característica del jugador hondureño que es la potencia y generar espacios. En la planificación de la Sub-23 hemos tenido buenos futbolistas pero la no ha sido la ideal, por suerte el Olimpia ha tenido los resultados y los jugadores están teniendo experiencia y voy a contar con ellos para viajar a México, luego Denil Maldonado se une allá igual Rigoberto Rivas si logra llegar”, dijo Coito a Fútbol a Fondo.

Denil Maldonado no juega en México: “Hemos tenido contacto con Denil, no era nada fácil ganarse un lugar en el equipo que tiene buenos futbolistas, dos extranjeros en la central con altura y en una liga muy competitiva. Es una liga de mucha competencia y le ayudará en su crecimiento. Le voy a valorar cuando esté en el plantel”.

Lo que aportará Douglas Martínez: “De Douglas es un jugador de mucho físico y ahora que está en la MLS tendrá una exigencia y un crecimiento mayor que lo que tenía en la USL. Es profesional durante ha estado con nosotros; luego los futbolistas que estén en Guadalajara serán porque tengan rendimiento y están en condiciones para representarnos”.

La Selección Sub-23 de Honduras viaja este jueves a Costa Rica para jugar dos amistosos. El 16 de marzo se va a Guadalajara.

Cambio generacional en Honduras: “Se mantiene la idea que manifesté que es el recambio de la Selección Nacional y el recambio está en la Sub-23 y no se forma de espontáneos, sino que se tiene que ir potenciando y conociendo el fútbol en la Selección Mayor. He visto muchos jugadores en la Sub-23 que en poco tiempo estarán en la Mayor porque van creciendo. Algunos vienen ganando espacio y piden un lugar, pero no es cambiar por cambiar, porque el jugador de experiencia tiene mucho que aportar por su conocimiento. Pero los futbolistas jóvenes generan expectativa porque es un recambio natural”.

Coronavirus y posible cancelación del juego ante República Checa: “No tengo confirmación oficial de alguna variante de lo que tenemos planificado y esa decisión cambia porque no depende de nosotros y determina lo que pueda pasar en la fecha FIFA. No hay plan B, hoy tuvimos trabajo y charlas con el doctor Josué Sierra sobre el coronavirus junto al cuerpo técnico y jugadores. Lo de la suspensión de vuelos condicional la llegada de europeos a EUA y vamos a esperar un poco en la semana para esperar lo que suceda”.

Sueño de llegar a los Juegos Olímpicos: “Me parece importante que Honduras participe en todos los eventos de concierto mundial y nada de lo que pasó va a volver a suceder. Es muy valorable lo que hicieron selecciones anteriores que fue por méritos propios; tenemos que prepararnos para que hagamos cosas que nos permita ganar partidos y nos ponga a nivel Mundial en ese contexto. No me puedo distraer en lo que pasó en los Olímpicos anteriores, la concentración apunta en la formación del equipo y pensar en las condiciones en que vengan los jugadores de Olimpia. Pero tenemos buenos futbolistas que le dan nivel a un equipo y ojalá que Honduras se mantenga en los Juegos Olímpicos”.

Ranking FIFA: “Hoy estamos, hay que ver justamente casos excepcionales de lo que puede pasar en marzo que modifiquen los planes, pero hasta que no esté ganado ese lugar no puedo hacer planes a futuros, pero si da tranquilidad por los puntos que tenemos sobre las selecciones de bajo. El objetivo primario es la hexagonal pero no el objetivo final. Inicia una competencia dura con las selecciones del área pero lo ideal es el destino final”.