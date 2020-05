Matamala revela quién fue el técnico que “vetó” a Jonathan Rubio de las selecciones menores

Jonathan Rubio siempre fue un talentoso futbolista desde pequeño, lo que le valió para irse becado a Europa y formarse en la Fundación Marcet de Barcelona; pero con todas sus condiciones, los entrenadores de las selecciones menores, nunca lo tuvieron en cuenta y jamás fue llamado para integrar los equipos Sub-17 y Sub-20. Hasta que llegó Fabián Coito y todo cambió.

El entrenador Nestor Rodrigo Matamala, estratega que desde pequeño se encargó de su formación, ha revelado con nombre y apellido, el técnico en las selecciones menores que evitó que el jugador fuera llevado a un torneo internacional y dice que se trató “con mala intención” al futbolista que ahora triunfa en Europa jugando en la primera división de Portugal.

"Lo de Jonathan fue algo que no tiene nada que ver con lo deportivo, con la calidad de los jugadores. El encargado de las selecciones menores en años había solicitado a Jonathan para llevarlo de refuerzo en una gira por Estados Unidos, lo conocía perfectamente porque todos los fines de semana lo veían jugar en Ligas menores. Siempre, esas cosas fueron las que a mí me hicieron estallar; todo era mentira que dijera que era porque no funcionaba", declaró el entrenador en Extraliga del Grupo América.

Jonathan Rubio tuvo oportunidad en la Selección hasta el año pasado que lo llamó Fabián Coito. Matamala culpa al DT Carlos Tábora.

Luego agregó: "Cuando vino (al único llamado a la Sub-20), yo le dije a Jonathan en una concentración que estuvo en Siguatepeque, tranquilo. Él me decía; profe, fíjese que me pusieron a jugar de volante de contención... Dios mío, le dije yo. Aquí algo andan buscando estos", detalló el entrenador que formó al talentoso mediocampista.

Matamala no dudó y señaló como responsable que Rubio no tuviera cabida en las selecciones menores a Carlos Tábora, técnico que dirigió las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 por casi una década en la Fenafuth hasta el descalabro que hizo en el Mundial de Polonia que Honduras fue goleada 12-0 por Noruega con nueve goles de Erling Haaland.

"No quiero dar nombres; pero sí... Jonathan no podía, Rubio está hecho para jugar del mediocampo hacia adelante; ahora, en Europa tiene que regresar atrás, pero en ese momento él tenía 16 años, no, no. Lo pusieron creo que solo 35 minutos. Después yo hablaba con el entrenador jefe de las selecciones menores, el que fue entrenador después en la Sub-20", dijo.

Pero no aguantó y contó quien evitó que Rubio integrara las selecciones menores. "Yo le hablo de Carlos Tábora directamente. Que conste, yo no estoy diciendo que son malos técnicos, de ninguna manera. Yo lo que estoy diciendo es que hubo mano negra, un lado oscuro, pero nunca nos desanimamos. Cuando estaba medio caído, Jona me levantaba y me decía, no se desanime profe, igual cuando él se decaía, lo animaba yo hasta que llegó la oportunidad", comentó.

Finalmente lazó duro contra Tábora por lo que le hizo a Rubio. "Yo solo les pedía una oportunidad y que lo dejaran jugar, solo eso, una oportunidad, pero ni eso quisieron en las selecciones menores en Honduras. Carlos Tábora es el mayor responsable porque lo conoce y lo veía jugar cada fin de semana, lo pidió de refuerzo de llegar a Estados Unidos y nada…", reveló.