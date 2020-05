Jonathan Bornstein a Diez: “Decir que soy un hondureño más solo por un gol es un honor para mí”

Quién olvidará lo sucedido el 14 de octubre de 2009. Una fecha muy especial para toda Honduras ya que fue el día donde se logró el pase al Mundial de Sudáfrica 2010 tras 28 años de no asistir a una Copa del Mundo. Seis intentos fallidos para volver a la élite del balompié a nivel de selecciones y donde solo se cosecharon decepciones.

Mientras en El Salvador nuestra selección ganó 1-0 a El Salvador, en Washington se nos daba el último empujón mediante el empate entre Estados Unidos y Costa Rica, en ese momento fue Jonathan Bornstein quien de cabeza estableció el 2-2, envió a los ticos a la repesca y dio a Honduras el pase al Mundial como tercero de Concacaf.

Diez nuevamente tuvo un invitado de lujo en nuestras transmisiones de Facebook y Youtube, esta vez fue ese 'hondureño' más llamado Jonathan Bornstein quien nos atendió desde su hogar en Chicago, Estados Unidos. El ahora futbolista del Chicago Fire contó que tiene pendiente la visita a Honduras, remomoró la diana y reaccionó a un catracho que puso Jonathan a su hijo en honor al estadounidense.

DEBÍAN LUCHAR POR UN COMPAÑERO: “Decir que soy un hondureño más solo por un gol es un honor para mí. Estados Unidos no clasificó para el último mundial y ya se siente bastante tiempo, ese gol y la gran campaña que hizo Honduras logró que se diera todo. Hay una mezcla de emociones, no sé si recuerdan que un jugador nuestro, Charlie Davies, había tenido un accidente. Nos iban ganando 2-0, al mediotiempo dijimos que debíamos rescatar algo, anotamos el primero cerca del minuto 60, fue un gran logro. Él (Bob Bradley) mencionó a Charlie Davies, él nos decía que teníamos un hermano peleando en el hospital y que nosotros no estábamos peleando por el país”.

NO SABÍA LO QUE SIGNIFICABA EL GOL: “Nadie me marcó y el resto el historia. En el momento yo solo estaba pensando en empatar el juego. Sabíamos que empatando o ganando íbamos a quedar como primeros. No estaba pensando en Honduras, Costa Rica o los demás. Luego un reportero me dijo que Costa Rica había ido al repechaje, me dijeron que hasta el presidente de Honduras me había invitado al país. Todo normal después, llegas al hotel y estás con tus compañeros. Estamos celebrando porque clasificamos en primer lugar. Personalmente estaba contento por el gol que había marcado”.

VIAJE A HONDURAS SIGUE PENDIENTE: “Yo iba a ir a Roatán con la federación de Estados Unidos e íbamos a ir en 2010, en ese mismo período yo estaba en una transferencia a Tigres, pero luego Chivas cambió mis derechos con Portland, se asustaron y hablaron con mi representante. En enero me iba a reportar con Tigres, tuvimos que cancelar todo el viaje a Roatán, ojaló un día pueda ir porque quiero conocer”.

LA NOCHE DEL 14 DE OCTUBRE POSTPARTIDO: “Yo recuerdo SportCenter, el presentador estaba hablando del empate entre Estados Unidos y Costa Rica, pero ese no fue el momento especial, ellos enseñaron al comentarista de Honduras (Gonzalo Carías), no entendía el español en ese momento, ahora ya lo entiendo y se me pone la piel chinita...”.

EL DÍA DESPUÉS: “En las redes sociales el día después yo vi videos de la gente manejando y celebrando, gritando mi nombre diciendo que iban al Mundial, fue increíble porque es muy bonito que un gol que no tenia nada que ver con Honduras pudo cambiar la historia de un país, la pasión del hondureño se mostró”.

SIGUE RECIBIENDO CARIÑO: “La gente es muy cariñosa conmigo, siempre en la fecha cercana a ese juego me mandan mensajes en redes sociales, siempre me recuerdan que metí el gol, anoche puse una foto de Chicago y alguien me dijo 'gracias por el gol'”.

MOMENTO CUANDO LE PUSIERON EL GOL NARRADO POR GONZALO CARÍAS:

“¡Cómo gritó gol él! Gol de Estados Unidos, gol de Estados Unidos (risas)... Muy especial”.

COMPAÑEROS TICOS LE RECRIMINARON: “Yo tenía dos compañeros ticos, ellos son más jóvenes y no sabian que yo había metido el gol cuando nos conocimos. '¿Tú eres el que nos echó del Mundial, verdad?', eso me dijeron. Eran Francisco Calvo y otro, yo pedí disculpas. Luego me dijeron 'no te voy a pasar la bola' (risas)”. Lo malo de Costa Rica no fue tanto como lo bueno que recibí de Honduras, creo que sí tenían algo guardado, recibí unos mensajes en redes sociales de ticos”.

LO INVITARON A PROBAR LAS BALEADAS: “Suena muy rico, me va a caer bien. Ya tengo algunos años más para seguir jugando, ojalá pueda hacer una visita cuando todo se calme, vamos a tener que hacer ese viaje a Honduras”.

OPINÓ SOBRE AMADO GUEVARA Y ELIS: “Yo jugué con Amado Guevara en Chivas USA un poco, un crack jugando y una persona muy grande, muy amable. Yo estaba joven y él siempre me daba consejos, estoy agradecido por cómo me trató. Hace poco hablamos con él para ayudar a unos niños. También recuerdo que en un juego contra Houston tenía que enfrentar a Elis un partido, me decían que era muy rápido y la verdad fue difícil el trabajo ahí. Luego él me dijo si yo era que el marcó el gol ante Costa Rica y yo le dije que 'sí, mucho gusto'. Ojalá que podamos intercambiar camiseta ahora que lo conozco mejor”.

PLAZAS MÁS COMPLICADAS EN CONCACAF EN ESE MOMENTO: “Fueron dos lugares, Honduras y Costa Rica, ahí eran los dos países complicados. Afuera del hotel la gente está haciendo ruido, gente hablando en contra de nosotros, el ambiente es otra cosa. La pasión que tienen ustedes y Costa Rica es otra cosa. Nosotros ganamos ese juego en San Pedro Sula pero ustedes pudieron haber ganado, fallaron un penal y por suerte en ese momento calificamos al Mundial. Celebramos en el vestidor en el Olímpico y muy especial porque entramos al Mundial”.

NO LOS INSULTARON A PESAR DE HABERNOS GANADO EN SPS: “Yo recuerdo cuando estamos saliendo del vestidor de Honduras. Muchos hondureños nos decían que le ganáramos a Costa Rica, no estaban tan enojados, estaban más como viendo el futuro y que nosotros podíamos ayudarle a Honduras”.

ESA GENERACIÓN DE HONDURAS: “Tenían buenos jugadores. Ya dije a Amado, Pavón que era un delantero difícil de enfrentarlo. Ningún partido contra Honduras fue fácil, todos eran complicados. Hubo un duelo en Salt Lake me recuerdo que fue uno de los más complicados que yo jugué estando en Estados Unidos”.

LA MENTALIDAD DEL NORTEAMERICANO: “Crecimos con una mentalidad donde peleamos hasta el último segundo, si estamos perdiendo sabemos que nunca estamos fuera del partido, siempre hubo momentos donde estábamos atrás y nunca bajamos la cabeza, intentamos levantar la cabeza hasta el final”.

UN SEGUIDOR PUSO A SU HIJO JONATHAN EN HONOR A ÉL: “Wow... yo la verdad no sé qué decir, muchas gracias. ¡Es mi tocayo! ¿Qué pasa tocayo?”

SI JUGARÍA EN HONDURAS ALGÚN DÍA: “Yo siempre digo que no me gusta cerrar puertas, si hay algo bueno y está la oportunidad ahí, ok”.

MENSAJE FINAL A HONDURAS: “Es muy lindo ver todos los comentarios, ver el amor que tiene la gente de Honduras por un gol, es grato estar todavía viviendo los recuerdos del gol, muchas gracias por el amor. Voy a tener que visitar el país y ojalá que podamos conocer a la gente y sus historias, sería muy bonito conocerlos”.

