Las nuevas confesiones de Dani Turcios sobre los problemas internos en Sudáfrica 2010

Con la camisa que mejor lo identifica, la de Honduras, así se presentó Elvis Danilo Turcios a una amena charla con DIEZ a traves de sus plataformas de Facebook Live y Youtube donde recordó su paso por la selección, las anécdotas de aquella clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, los problemas que se dieron y también repasó parte de su actualidad como entrenador.

La elástica que portaba el famoso 'Dani' era con la que jugó el primer tiempo del partido contra España en la Copa del Mundo y reveló que "quiso desempolvarla para la plática con ustedes (Jorge Fermán y Carlos Castellanos, periodistas de Diez)".



"¿No cambiaste con nadie esa camisa?", le consultaron al "10", a lo que respondió: "Sí, la cambié con el mejor central del mundo, Sergio Ramos, con esta jugué el primer tiempo, la guardé y con la del segundo la cambiamos".

Dani Turcios contó que guarda bonitos recuerdos de ese partido contra España, tiene cinco fotografías enmarcadas y las catalogó como espectaculares "tengo con Xabi Alonso, Iniesta, Sergio Ramos, Busquets y Xavi Hernández".

Problemas en Sudáfrica 2010

La división en el plantel de la Selección Nacional en el Mundial de Sudáfrica fue un secreto a voces, pero varios años después, Maní Suazo, relató en una entrevista con DIEZ como fue que pasaron los hecho en dicho proceso.

"En los dos hubo una buena armonía, pero lastimosamente en el 2010 en Sudáfrica se dio el asunto de los premios y al final hubo mal sabor de boca porque se quiso partir al grupo, los negritos por un lado, lo indios por otro. Una vez me pasó que estando en Austria, fue antes de irnos a Sudáfrica, yo al grupo lo atiendo igual, pero pasó un impasse con unos premios que me correspondían a mí, pero ya pasó".

Dani Turcios, exfutbolistas hondureños, compartió una charla amena con DIEZ.



A Dani Turcios también se le consultó sobre los problemas que hubo en esa Copa del Mundo y si era cierto lo de "los negritos contra los indios", de esta forma contestó el exfutbolista.



"Si hay algo que yo he sabido valorar son los vestidores, nunca me ha gustado decir algo para hacer noticia, he visto muchos que han salido a hablar, pero como te digo lo que pasó dentro es sagrado. Sí hubo algunos problemas, la verdad que el encierro fue muy largo", comenzó contando.

Además recordó que tuvo una pelea con Carlos Pavón, su compañero de habitación: "Tuvimos un encontronazo en el entrenamiento y luego nos vamos para la habitación y no nos hablabamos. La verdad que fue dificil porque pasamos casi dos meses fuera de Honduras encerrados en un hotel, creo que en ese sentido el cuerpo técnico erró en su decisión".



"Son diferencias normales a veces existen celos tontos que vos no los podés entender de jugadores que han estado en un alto nivel, había envidia porque Amado era capitán, porque Pavón usa el "9", él ha sido el referente de la selección nacional toda la vida y hay que respetarlo independientemente donde juegues vos".





"A veces no podemos entender porqué unos se molestaban porque no jugaban, ese tipo de cosas a veces no las comprendes que futbolistas de mucha experiencia sientan ese tipo de celos. Nosotros con Amado, Noel y Pavón hablamos de que era nuestro último tren y nos dijimos que lo íbamos a disfrutar, a vivirlo con tranquilidad ya que era un momento bonito y único".

"Después de sufrir tanto para ir a un Mundial, luego de esa larga espera y lograr el objetivo, se quedaron jugadores importantes fuera, como Rambo que se lesionó dos días antes del inicio del torneo, te queda ese dolor y repito lo que les decía, tras 28 años de no asistir a una Copa del Mundo y que lleguemos con esas 'niñadas', porque eran eso, tonterías, unos se enojaban porque no jugaban y hay tantas cosas más que se nos olvidó lo más importante, que había que disfrutarlo".



Proyectos a futuro después de la pandemia del coronavirus



"Hay varios por ahí, pero por lo de la pandemia están a la espera, la gente por ahora está enfocada en custiones alejada del fútbol, por obvias razones. Hay opciones para estar en los banquillos cuando se retorme el próximo torneo de Liga Nacional".



Dani recordó su paso por las reservas de Olimpia donde comenzó a dar sus primeros 'pininos' como entrenador y también de la experiencia que tuvo en la Liga de Ascenso con Juticalpa.

"En reservas hicimos un trabajo espectacular bajo las ordenes del profe Oscar 'Cocli' Salgado, donde Olimpia hoy por hoy le está sacando el mayor de los provechos, el equipo actual es un 70% de los jóvenes que estuvieron con nosotros, ejemplos claros como Edrick Menjívar, Elvin Casildo, José Mario Pinto, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Elmer Güity, Jorge Benguché, entre otros que hoy son un bastión para el club".





"Esa experiencia en reservas fue muy importante para mí, me dí cuenta en lo que estoy metido", aseguró Dani sobre su paso por las inferiores de Olimpia donde lograron dejar cosas valiosa para el conjunto blanco.



Los Jóvenes que está aprovechando Pedro Troglio en Olimpia



"Si hay una persona inteligente, por llamarlo de alguna manera, es el profe Troglio, aprovecha la personalidad que estos jóvenes tienen, se dio cuenta que esos futbolistas son de condiciones para jugar en Olimpia y con ellos está sacando una gran ventaja, un claro ejemplo es la Copa 31".



Dani Turcios mostró tener un buen concepto de Pedro Troglio asegurando que "Es una persona trabajadora, humilde porque hace jugar a esta camada de chicos y que no se deja llevar por un "viejo" tenga nombre, simplemente pone en la cancha al que juega bien, mis respeto por eso".





¿Fracaso en Juticalpa?



Dentro de la plática un aficionado de Olancho le consultó sobre su paso en el Juticalpa asegurando que había sido un fracaso como entrenador, así le respondió Dani Turcios.



"Primero agradecer que estén pendientes de nosotros siempre, quierase o no las críticas constructivas y destructivas hay que tomarlas como personas públicas que somos, expuestas a todo", comenzó diciendo.



"Llegó a un equipo recién descendido, el 80% de los futbolistas se fueron, me quedé con jugadores que no habían disputado un solo partido el torneo anterior y me toca echar mano de jugadores de reservas, las contrataciones llegaron tarde, pero hubieron un montón de temas, que uno no los dice por respeto, como entrenador vengo comenzado y me toca seguir aprendiendo. Yo no lo tomo como fracaso, un club con todas las deficiencias que te acabo de decir y aún así entramos a la liguilla".



La gestión de Fabián Coito al frente de Honduras



"El díficil para mí opinar ahora porque yo soy entrenador, pienso que vino con una mistica diferente, no encontró una camada de jugadores con experiencia como si lo hicieron otros técnicos y tuvo que echar mano de los jóvenes, eso se lo valoro mucho al profe".





El histórico gol ante Jamaica



"He dado varias entrevistas en este tiempo de encierro, la gente me conoce por ese gol del 2001 contra Jamaica, nadie me conocía antes de eso, ese tanto marcó mí carrera y mí vida, no me di cuenta en su momento de la magnitud de ese gol, nadie se acuerda los campeonatos que gané y si de la anotación".