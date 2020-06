Reynaldo Tilguath revela los sacrificios y trabas que vivió para graduarse como entrenador

Reynaldo Tilguath, entrenador de la Selección Sub-20 de Hondura, cuenta las experiencias que han comenzado a marcar su corta carrera, pues se ha visto interrumpido por la pandemia del coronavirus que hizo se detuviera el Premundial de Concacaf que se iba a jugar este mes.

Tilguath es originario de la colonia Ato de En medio de Tegucigalpa, conocido por sus amigos como “El Chino” o “Maizoro”, dos apodos que lo marcaron en su niñez y juventud. Ahora se le dice profe Tilguath. Logró una enorme experiencia en la Liga de Ascenso llevando desde la Liga Mayor a primera división al Real de Minas, pero no lo pudo entrenar en Liga Nacional por no contar con la Licencia A de Fenafuth, misma que ahora ya tiene.

Por ahora, Reynaldo Tilguath está trabajando en plena pandemia con la Selección Sub-20 que ha iniciado entrenamientos pilotajes en La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa. “Por ahora nos estamos cuidando, atenderemos todos los llamados de las autoridades, si nos dicen paremos, lo haremos, por ahora estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad”, dice Rey.

“Hay algo que nosotros como cuerpo técnico de la Selección Nacional estamos mandando un mensaje positivo a todos porque los muchachos regresan a casa; pero nosotros le decimos a los futbolistas que sean responsables, que se cuiden, tienen salvoconductos para entrenar. Nosotros les decimos que solo salgan de la casa a los entrenos porque si sale uno positivo el mensaje que estamos enviando no es bueno y estamos cumpliendo”, comentó Tilguath a DIEZ.

Las autoridades de Fenafuth han aprobado pruebas rápidas en los jugadores de la Sub-20 que volvieron a los entrenos.

Portero del Atlético Pinares, “Conejito” Henríquez: “Yo lo conozco, lo he visto, las puertas de la Selección no están cerradas para él, yo estoy observando a otros jugadores. Al final miras y tienes tres guardametas, entonces la gente no mirará al final, si estuvo en el Premundial. Lo que quiero que me entiendan es que no me quiero equivocar, quiero una Selección que compita. Si Concacaf nos dice que el torneo es en febrero, se le abre la posibilidad a otros muchachos y quiero tener a los mejores”.

Falta por ver jugadores: “Se les ha dado seguimiento a todas las reservas y a jugadores que no podías ver. Nosotros estuvimos en diciembre y parte de enero trabajando con una base que dejó Arnold Cruz que llevó a un torneo y se quedó casi el 50% y ya en enero teníamos 14 jugadores, una base. Allí fuimos respetuosos. Ahora se canceló el Premundial y no sabemos cuándo es el torneo, se imaginan que nos dicen que es en noviembre, tendremos que estar preparados”.

Talento en Estados Unidos: “Las puertas están abiertas para todos, quiero que la gente que está en EUA lo entienda, no puedo traer a entrenar 20 jugadores de allá, puedo traer cuatro, o tres si tengo 20 acá, está claro. Lo que les trato de decir es que si se les puede dar la oportunidad pero tiene que llenar los requisitos. Habrá tiempo, y uno dice, la Federación se organiza, hagamos un campamento en Estados Unidos y se hace. Uno puede tomarse el tiempo e ir, pero no es lo mismo que estar todo el cuerpo técnico y parte administrativa, y cumplir requisitos como; tener pasaporte hondureño y hay gente que solo tiene el americano. Tienen que enviar un video no editado y hay que llenar muchos requisitos. Luego la Fenafuth les da hospedaje y alimentación, el padre solo tiene que incurrir en los gastos del pasaje”.

El entrenador Reynaldo Tilguath en sus tiempos de futbolista con el Olimpia donde ganó muchos campeonatos.

La experiencia como entrenador: “Yo siempre he dicho, los mejores entrenadores tienen que estar en la formación, eso es la base para que tengamos buenos futbolistas nosotros. Cuando me presentaron el proyecto del INFOP que ahora es Real de Minas, les digo, con este equipo podemos ascender y llegamos de Liga Mayor a segunda. Luego en el primer torneo les dije, son tres los clasifican y nos metimos de primero. Allí el jugador tiene que tener compromiso, porque uno solo es una guía, ya en el campo viene la creatividad del jugador, hacer gambetas, déjalo, que resuelva en situaciones. Luego tras ganar el primero torneo los muchachos se comprometieron y les afirmé, marquen una historia. Cuando clasificamos al segundo torneo y los periodistas me buscaron y les dije que no, hasta lograr el ascenso, les dije que no hicieran reportajes, ya cuando se clasificó no nos buscaron, no sé si se enojaron. Fue algo histórico llegar de Liga Mayor a Liga Nacional en corto tiempo”.

Enseñanza que le dejó: “Me dejó muchas cosas, por ejemplo, cómo manejar un camerino cuando trabajás con gente que no le gusta trabajar, que piensa que no se entrenan lunes y martes y el viernes será titular, conmigo se equivocaron algunos, tomé decisiones difíciles. En ocasiones Jessé Moncada, de los mejores del Real de Minas yo lo dejé fuera porque se iba a jugar burocráticas un día antes, teniendo juego el sábado. Luego el domingo se iba a jugar a ligas abiertas a cobrar 300 lempiras por partido. Mire algunos, se quedaron, y esas experiencias ayuda a manejar personas muy complicas”.

La Selección de Honduras Sub-20 se encuentra trabajando en San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa.

El famoso caso del su título y no llegar a primera: “Si me molesté y soy algo impulsivo y lo digo públicamente. Yo lo dije, me molesté porque le dije a mucha gente que me ayudara pero no regales, les dije que me dieran la mano para sacar mi licencia. Sabés cuál fue una de las ayudas que me dieron, mandarme a Roatán a sacar una clase y gastar 10 mil lempiras de mi bolsa, pagar transporte, dos noches de hotel, comida y volver. Esa fue una de las ayudas que bien hubiese pagado otras cosas. No dije nada, porque si no lo hago me ponen que no quería, entonces dije, me voy a preparar, voy a sacar mi licencia. Esta la saqué el año pasado y viajaba a las 5.00 am a Siguatepeque, entrenaba con Santos de 8.00 am a 10.30 am, luego venía de regreso a Tegucigalpa, almorzaba e iba a traer a mis hijas a la escuela, luego a las 3.00 pm iba a clases hasta las 9.00 de la noche. Esto lo hice parte de julio, agosto y septiembre del año pasado. Todo el esfuerzo que hice para tener la licencia y ahora no puedo dirigir en Liga Nacional”.

Decepción de algunas personas: “Pensé, no quieren que dirija en Liga Nacional, no me quieren ayudar, pero yo sí quería. Tuve amigos que me apoyaron porque gastar 4,000 lempiras semanal en gasolina más llantas… hubo amigos que me dijeron deja, te voy a regalar esto para la gasolina, pero son pruebas que le ponen a uno, pero este es mi fuente de trabajo. Puedo dirigir en cualquier equipo de Liga Nacional o Centroamérica. Estoy esperando que venga una licencia PRO para sacarla y poder dirigir fuera de Honduras. Son cosas que tuve que hacer, las miré no como obstáculo sino como pruebas para poder superarme”.

Equipo que le gustaría dirigir: “Yo soñaba dirigir en Liga Nacional y hacerlo con el INFOP que ahora es Real de Minas; entonces lo tomé así, seguí, saqué mi título ya la Federación me dijo, hay una oportunidad, entonces yo les dije, lo que quiero es trabajar, yo no soy mucho de molestar a los directivos, yo solo les digo, ocupo esto, sino se puede lo consigo. Ya en enero de este año me llamó el Platense, pero antes me habían llamado cuando lo tuvo Castellón. Me ofrecieron el equipo por tres partidos, pero les dije, cómo… me das los tres partidos y los siguientes seis meses lo agarro, de lo contrario no puedo. Entonces les dije, si renuncia Héctor Castellón si lo puedo agarrar, pero me han enseñado a no negociar cuando hay un técnico. Cuando le aceptaron la renuncia me lo ofrecieron y me dijeron que querían hacer cuatro puntos en tres partidos, entonces les expliqué que si me daban el equipo en tres partidos voy a conocer el plantel y tomar el otro torneo”.

La manera de ser a veces genera problemas: “Yo como jugador fui directo, digo las cosas, las que no me gustan las digo, las menciono en mi trabajo no después. Si un día me voy de la Federación digo porque, no después. Las cosas se hablan allí. Para algunos padres Reynaldo Tilguath es el mejor de la Selección porque sus hijos están en la H, pero para otros que no están, Tilguath es un desastre que no sirve porque no llama a mi hijo. Les digo a los muchachos que el entrenador no está para quererte, está para sacarte el potencial y que triunfes. Yo te quiero y te tengo aprecio de enseñarte, pero si no haces de tu parte, conmigo me interesan los jugadores que juegan, que se impongan con la pelota. A mí me gusta el juego elaborado, eso es lo que quiere de los muchachos, ellos tienen que correr, claro, pero que disfruten el juego”.

Dirigir al Olimpia algún día: “Dirigir al Olimpia, no lo sé, hoy estoy acá. Soñé dirigir en Primera División pero la Fenafuth me abrió las puertas y estoy bien, pero más adelante. Hoy está Troglio, el equipo ha vuelta a ser campeón nuevamente después de tanto tiempo y es de admirarlo”.

Pedro Troglio, Vargas y Diego Vázquez vs los DT hondureños: “El puesto de entrenador es muy difícil y hoy lo digo con más razón. Mi caso de Luis Alvarado en la Sub-17 que somos entrenadores nacionales. Lo que nosotros tenemos que hacer es clasificar al Mundial para que puedas decir, hay técnicos hondureños capaces, lo hizo “Joche” Valladares, Emilio Umanzor y el profe Carlos Tábora. Si nosotros con Luis clasificamos al Mundial, cuál es el paso que viene. ¿Qué pasa si llegamos más lejos en el Mundial como una semifinal? Hay que competir, pero lo que pasa es que nosotros nos quedamos en que desde pequeño nos dijeron, no puedes hacer eso, no, tenemos que decirle a los muchachos que pueden, competir en alto nivel contra Francia, Brasil, España. Nosotros tenemos que hacerle creer a los jugadores en lo que nosotros les estamos inculcando, hacerlos creer. Ellos se contagian de uno”.