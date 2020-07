Arnold Cruz: “A nosotros sinceramente nos conviene jugar hasta el otro año porque nos da tiempo”

Arnold Cruz, uno de los asistentes técnicos de la Selección de Honduras, valoró el panorama de la Bicolor tras conocerse el nuevo formato para la eliminatoria en Concacaf.

Se conoce ya que en junio del 2021 iniciará la octagonal y Honduras deberá aguardar hasta marzo para tener participación en la semifinal de Liga de Naciones contra los Estados Unidos.

Cruz platicó con Diez en una entrevista que se transmitió por Facebook y Youtube, en la intervención contó sobre algunas cosas que han hecho bajo el mando de Fabián Coito en estos tiempos de coronavirus.

REUNIÓN CON SELECCIONADOS: “Primero se dio una reunión con unos 22 del ámbito local, unos 15 del ámbito internacional. Con unos que estaban en Europa se dio la coordinación de hora para que pudieran estar. Hemos estado trabajando”.

NUEVO FORMATO DE ELIMINATORIA: “Personalmente puedo decir que cualquier formato es bienvenido, lo que me interesa es la preparación del equipo. Si el equipo no está preparado no importa el formato, si en el octagonal comienzas con dos pérdidas puedes recuperarte. Para mí la preparación va a ser importantísima, cada microciclo debe ser mucho mejor de lo que estamos haciendo. Fabián está inquieto porque quiere estar acá”.

PLAN DE TRABAJO: “Nosotros tenemos ese plan que si se comienza tarde la liga, queremos comenzar a trabajar con los seleccionados locales. También hemos pensado en ir a un solo lugar como en la MLS, nos han comentado que las medidas de bioseguridad son altísimas, tenemos el plan de aprovechar esas fechas FIFA con más tiempo”.

AMISTOSO O ENTRENAMIENTOS: “Si se dan los tiempos y las condiciones queremos jugar, sino pues concentrarnos y trabajar con todos los seleccionados. Si las condiciones no se dan para poder viajar entonces vamos a aprovechar para hacer trabajos completos con todos los seleccionados. En caso que todo esté normal pues podemos hacer algún partido”.

LO MEJOR ES JUGAR EN 2021: “Para octubre ni Costa Rica estaba preparado, hay que ver cómo reacciona El Salvador. A nosotros sinceramente nos conviene jugar hasta el otro año porque nos da tiempo de muchas cosas. Si los casos bajan y el torneo comienza, vamos a tener un tiempo muy especial con ellos”.

MEZCLA DE JÓVENES Y VETERANOS: “No quiere decir que solo con jóvenes vamos a jugar o con gente de experiencia, la fusión entre jóvenes y gente de experiencia va a ser muy importante. Igual el joven tiene que asimilar las cosas de forma rápida. Hay materia prima y estamos muy enfocados en esto, hemos convocado unos 50 jugadores hasta el momento”.

LIGA DE NACIONES: “En marzo debemos estar a un cien por ciento con la selección porque tenemos ese compromiso con Estados Unidos. Los tres que lleguen al octagonal van a llegar con ritmo, pero en la eliminatoria es otra cosa”.

CHOCO LOZANO Y ANDY NAJAR: “Antony es una persona con cierta experiencia, no debe descansar y debe buscar más. Ha progresado enormemente en estos últimos meses, hay que acompañarlo y estarlo monitoreando para que esté bien. Con Andy hemos estado al pendiente desde que lo operaron, se nota que él por ese costado tiene mucho oficio y proyección, tiene que agarrar ritmo porque lo estamos observando”.

SI HAY FALENCIAS EN UN PUESTO O NO: “Hay bastantes delanteros, bastantes volantes. Defensas hay que buscar un central izquierdo, en la parte defensiva es donde hay que buscar y no sé si Fabián va a convocar gente en la defensa o en el arco”.

