Michaell Chirinos: "Me dolía cada vez que no miraba mi nombre en la lista de Fabián Coito"

Dos años pasaron desde la última aparición del futbolista Michaell Chirinos en una convocatoria de la Selección de Honduras, ahora bajo el mando de Fabián Coito, está de vuelta y dice no querer bajarse del barco.

En referencia a su incorporación, dijo que "estoy contengo por mi llamado, hice un buen torneo y es un logro para mí estar acá, tengo que trabajar al máximo para estar en la lista final".

"Después de dos años he vuelto a la selección. Me han pasado muchas cosas, lesiones, falta de ritmo y bajos niveles, aprendí de todo lo que me pasó e hice excelente torneo, estuve en el nivel que quería, sé que puedo dar más, pero esto es de a poco, ahora estoy de regreso y lo importante para mí es que asistí. Por eso estoy acá, me he esforzado al máximo para volver", agregó.

En plena conferencia de prensa le consultaron a Michaell Chirinos si su ausencia habría sido por indisciplina, cosa que descartó.

"No tengo idea de lo que dice, nada que ver. Yo estoy aquí tratando de esforzarme al máximo para ser seleccionado, para estar siempre y aprender de los demás. El trabajo me llevará a la lista final, estoy deseando estar en la Copa Oro", respondió.

Lo que sí es cierto, es el hecho de admitir que había estado preocupado por no ver su nombre en las nominaciones, pero que entendía el porqué.

"Me dolía cada vez que no salía en la lista que el profe daba, pero yo estaba consciente que mi nivel estaba bajo y cuando uno llega a la selección tiene que estar alto; me dolía porque desde la era de Pinto para acá siempre estaba en lista y eso me llenaba de confianza. Ahora el hecho de volver me llena de orgullo, hay jugadores solo pasan una vez por la selección y no quiero eso, el nivel y condiciones para estar aquí las tengo", soltó.

Finalmente se refirió a la Copa Oro, torneo en el cual espera estar para buscar un repunte en su carrera dando la mejor versión de sí.

"La Copa Oro todos los países lo ven, es importante para uno como jugador. Me voy a entregar al máximo para que el profesor mire y él decida", cerró.

El delantero albo disputó tres partidos en la pasada edición de la Copa Oro del 2019.

También fue parte de la Eliminatoria camino a Rusia 2018 y Copa Centroamericana de Panamá 2017.