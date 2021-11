Caras largas, rostros desencajados y una extensa charla del Bolillo hablando cara a cara; Maynor fue quien más habló

La noche fue larga. La pesadilla que vivieron anoche todavía no ha pasado. Los fantasmas siguen persiguiendo a la Selección de Honduras que no le ha quedado de otra que levantarse tras el mazazo recibido por Panamá porque ahora se viene la siguiente estación: San José, Costa Rica.



El equipo dirigido por “Bolillo” Gómez realizó esta tarde de sábado un regenerativo en una cancha privada de San Pedro Sula, las instalaciones de la escuela Happy Days Freedom, con más intensidad para los futbolistas que no vieron acción o ingresaron de cambio ante los canaleros. El resto hizo algunos trabajos especiales para bajar las cargas del intenso juego.



Los rostros de los jugadores tenían borrada la sonrisa. Nadie hablaba y sólo algunos de ellos saludaron a la prensa con la mirada y un movimiento de cabeza. El grupo está deprimido.





Cuando ya los jugadores se habían puesto la indumentaria, vino la extensa charla del Bolillo. Se puso a escuchar uno a uno a los jugadores. Cada uno dio su punto de vista del día después. El primero en hablar fue Maynor Figueroa al que le pidió la palabra el colombiano.



El sudamericano hacia gestos con las manos y enumeraba con los dedos para luego pedirle palabra a otros futbolistas. Atrás estaban todos los asistentes que solamente ponían atención y solo "Bolillo" se dirigía al pelotón.

Viendo a la cara a los futbolistas por más de media hora en sus dirigidos, Bolillo les enumeró lo vivido anoche en el Olímpico. Alex López hablaba y todos lo escucharon. Pero luego volvió a hablar Maynor Figueroa que con mucho sentimiento se dirigió a sus compañeros.

Maynor Figueroa no se escondió tras su noche de terror ante Panamá y se mantiene firme como una roca, dando el ejemplo como capitán. Choco Lozano, delantero del Cádiz salió con algunos problemas físicos, lo mismo que Bryan Moya, jugador que terminó agotado tras el intenso encuentro que disputó donde no hay nada que reprocharle, fue uno de los que se entregó en alma, vida y corazón.



Cuando terminó la charla el capitán, Bolillo aplaudió y les dijo: "Vamos que vamos, arriba muchachos". El trabajo consistió en táctico, poco físico porque el equipo hizo esas prácticas durante la semana.