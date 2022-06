Amado Guevara destaca el trabajo de Luis Alvarado con la Selección Sub-20 de Honduras y considera un atraso no jugar con 12 clubes

“Ellos deben ser conscientes que solo es un paso el que se ha dado. Honduras ha dado un paso firme y ha dado muestras de lo bueno que se es en ligas menores, en los últimos años Honduras no ha tenido problemas, desde el 2000 donde se consigue esos primeros Juegos Olímpicos, Honduras ha sido una constante en clasificaciones a Mundiales, Juegos Olímpicos. Me agrada el comportamiento que han tenido los muchachos, la calidad individual que han mostrado, es una Selección que ha ido de menos a más. Algo que me agrada es que en cada partido, con características diferentes, lo han podido manejar y solventar con un madurez que me agrada mucho. Felicitar al profesor Luis”, explicó Guevara.

“Nuestros dirigentes de la Liga Nacional han tenido reuniones y me imagino que han hecho análisis para tomar esa decisión de solo continuar con 10 clubes, quizás la valoración que hicieron es que no podemos jugar con 12 equipos, eso es parte del atraso para los jóvenes, porque sigue siendo reducido el número de jugadores que pueden estar en equipos de la Liga Nacional. Me imagino que hicieron ese análisis de que no pueden manejar 10 clubes, imagínense 12, es más complicado, ojalá que está decisión sea por el bien del fútbol, nosotros necesitamos seguir creciendo, hay que buscar la manera de que el fútbol hondureño suba de nivel. A mí me parece un atraso no subir el número de equipos en la Liga Nacional, pero también ellos sabrán sus motivos”, declaró Amado Guevara en DIEZ TV.