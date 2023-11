Andy Najar y la petición a sus compañeros: “Debemos de imponer el respeto que se le daba a la Selección de Honduras”

Juego ante México: “Sabemos que México es un gran rival, será un partido difícil, pero yo y mis compañeros estamos enfocados en afrontar este juego de buena forma, esperamos poder logremos el objetivo de clasificar a la Copa América. Será un partido bonito, ya he tenido la oportunidad de celebrar una victoria ante México y creo que sería bonito que eso se pudiera repetir y más en casa con nuestra gente, sería lindo”.

Enfrentarse a excelentes jugadores de México: “Siempre me gusta enfrentar jugadores de gran nivel, cuando estuve en Europa y en la selección he enfrentado grandes jugadores y es motivante para uno jugar contra grandes jugadores y si me toca jugar, dar lo mejor de mi”.

Aspectos importantes previo al partido: “Día a día él nos va enseñando muchas cosas y uno va aprendiendo, sobre todo mantener la calma, presión siempre habrá. El profe nos pasa diciendo que debemos estar tranquilos y afrontar el partido de la mejor manera y sobre todo darnos a respetar jugando bien al fútbol”.