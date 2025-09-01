Carlos Pineda quiere revancha tras el fracaso de Qatar 2022 y responde al retiro de Rueda: "Este grupo tiene hambre"

<b>¿Qué ha encontrado en la Bicolor Hondureña? ¿Se mantiene intacta?</b><br />Es un grupo comprometido, tenemos el sueño de ir al Mundial y esas ganas de hacer las cosas bien y poder sacar el resultado positivo, no hay que perdernos ni dejar pasar los momentos. <b>Dejaron la vara alta en Copa Oro, ¿cómo hacer que la imagen que dejaron nos les pegue sabiendo que se deben sacar los tres puntos contra Haití</b><br />Es lo lindo de la profesión de nosotros, porque queremos poner a Honduras en lo más alto. Yo te decía que antes de la Copa Oro íbamos a competir. Debemos seguir con ese compromiso, con esas ganas, con esa entrega para lograr los resultados para todos los hondureños. <b>Rueda dice que se quiere retirar clasificando al Mundial</b><br />Estamos en el mismo barco juntos, remando para el mismo lado, todos estamos en el mismo equipo, todos vamos a llegar a ese sueño. <b>¿Qué debe hacer esta Selección para no repetir el fracaso rumbo al Mundial de 2022?</b><br />Venimos dolidos por esa Eliminatoria. Sabemos que, a pesar de esa experiencia negativa, aunque hubiéramos ido al Mundial pasado, no importa nada, porque sabemos que siempre viene un siguiente partido, esa es la mentalidad que debemos tener, es la oportunidad, para llegar al Mundial hay que ganar. Este grupo lo que tiene es hambre y todos juntos sé que lo vamos a lograr.