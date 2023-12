¡25 años de fútbol! Edwin Banegas recibió homenaje por su trayectoria como jefe de prensa en Fenafuth

Edwin Banegas ha sido parte de dos Mundiales de fútbol mayor, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además tiene en su haber la participación como jefe de prensa en cuatro Juegos Olímpicos y múltiples Mundiales juveniles.

“Yo no me encontré el fútbol, el fútbol me encontró a mí. Me preguntarán si vendrán otros 25 años, no lo sé, soy un apasionado por el fútbol. Gracias a Dios, a mi padre, hijos y a mi mamá sobre todo”, dijo Edwin Banegas.

“He llorado en la Federación, he luchado, he aprendido a decir sí, a decir no. Quiero dejar un legado para ustedes, para mis hijos, para mis nietos. Mi corazón, mi compromiso y mi gracia es para ustedes”, agregó.